O detentor do troféu regional de rampas, Dinarte Nóbrega, acaba de revalidar o título troféu de rampas da AMAK.

O jovem piloto, que conduz o LBS Motor Club RX01, venceu as duas primeiras subidas da Rampa Regional do Paul do Mar, resultado que lhe permite celebrar novamente o feito.

A prova encerra com a última subida oficial, que se inicia às 17h10.