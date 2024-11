Espanha em ‘peso’ no sorteio dos oitavos de final

O Madeira Andebol SAD fica a conhecer amanhã, o próximo adversário na EHF European Cup, sorteio a acontecer na sede da Federação Europa da modalidade e relativo aos oitavos de final da prova. Nas últimas 16 equipas ainda em competição destaque para as madeirenses agora com honras de ser o único representante luso em prova.

Num leque em que estão representados 10 países, saliente-se Espanha que mantém os seus três emblemas em prova, o BM Porrino, Caja Rural Valladolid e o Málaga Costa del Sol. A Chéquia com o Slavia de Praga e o conjunto do Hazena, Grécia com o Ionias e Paok e a Islândia com Valur e Haukar são outros dos países com mais de um representante no sorteio. Com uma equipa em competição está a Ucrânia com o Galychanka Lviv, a Macedónia com a formação do Cair Skopje, Áustria com o conjunto do Aiz Gersdorf, a Eslováquia com o MSK Iuventa, formação relembre-se que na temporada passada atingiu a final desta competição frente Elche de Espanha. Por fim destaque para a Polónia, pais de atleta do Madeira SAD Paulina com o MSK Gniezno.