FC Porto visita Moreirense e procura juntar-se aos rivais nos 'oitavos' da Taça

O FC Porto, detentor do troféu, procura hoje confirmar o favoritismo em casa do Moreirense e juntar-se aos rivais Sporting e Benfica nos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol.

Os 'dragões', vencedores das últimas três edições da competição, jogam em Moreira de Cónegos a partir das 17:00, na 'ressaca' da goleada sofrida no Estádio da Luz há duas semanas, frente ao Benfica, para o campeonato (4-1).

O vencedor desta eliminatória irá encontrar nos oitavos de final o Vila Real, do quarto escalão, ou o Gil Vicente, da I Liga, que jogam hoje entre si.

Também hoje se defrontam outras duas formações da I Liga, com Famalicão e Santa Clara a decidirem entre si qual será o adversário do Sporting na próxima ronda, num derradeiro dia da quarta eliminatória que irá arrancar com o único duelo desta fase entre emblemas do Campeonato de Portugal, no caso o Tirsense-Brito, às 11:00.

Nos oitavos de final estão já Sporting e Benfica, que golearam Amarante (6-0) e Estrela da Amadora (7-0), respetivamente.

Programa da quarta eliminatória:

- Sexta-feira, 22 nov:

Sporting (I) -- Amarante (L3), 6-0

- Sábado, 23 nov:

Lusitânia (L3) - São João de Ver (L3), 0-2

Alverca (II) - Rio Ave (I), 2-2 (2-2 ap, 2-4 gp)

Lusitano de Évora (CP) -- AVS (I), 3-2

Arouca (I) -- Farense (I), 1-2

Vitória de Guimarães (I) - União de Leiria (II), 2-0

Leixões (II) - Sporting de Braga (I), 0-2

Casa Pia (I) - Desportivo de Chaves (II), 3-0

Benfica (I) - Estrela da Amadora (I), 7-0

- Domingo, 24 nov:

Tirsense (CP) - Brito (CP), 11:00

Vila Real (CP) - Gil Vicente (I), 14:00

Sporting da Covilhã (L3) -- Rebordosa (CP), 15:00

Oliveira do Hospital (L3) -- Cinfães (CP), 15:00

Famalicão (I) - Santa Clara (I), 16:00

Moreirense (I) - FC Porto (I), 17:00

Varzim (L3) -- Elvas (CP), 18:00