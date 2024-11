Madeira será novamente palco da Gala dos World Golf Awards em 2025

A Madeira continuará a destacar-se no cenário internacional do golfe e irá acolher, pela segunda vez, a gala dos World Golf Awards, desta vez em 2025, ou seja, pelo segundo ano consecutivo. O anúncio foi feito antes da cerimónia dos World Travel Awards, pelo presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, destacando a importância do evento para a consolidação da região como destino de excelência no turismo de golfe.

"Eu vou anunciar uma coisa que vocês já podem dizer a seguir: eles decidiram acolher a Madeira para o próximo ano outra vez para a gala do golfe, o que é muito bom para aquilo que a gente precisa, que é a transformação como destino pleno do golfe", afirmou Albuquerque, referindo-se aos projectos em curso, como a construção do campo da Ponta do Pargo e a ampliação do campo do Porto Santo.

Além de reforçar o posicionamento da Madeira no mercado turístico global, a presença de agentes internacionais na Região é vista como uma oportunidade estratégica. "É muito importante termos aqui um conjunto de agentes internacionais ligados ao turismo na nossa Região. Acho que isto é sensacional", comentou.

O evento, que já teve a sua edição deste ano realizada na Madeira, nomeadamente na passada sexta-feira, fortalece a imagem do arquipélago como um destino de qualidade no segmento de golfe. No entanto, Albuquerque destacou que o foco agora está no próximo passo: "Consolida o destino, mas o destino está consolidado. O que nós temos de fazer agora é o upgrade: melhor preço, melhor qualidade. É isso o nosso objectivo, a diversificação dos mercados."