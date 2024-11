Trabalho em prol da floresta da Madeira motiva homenagens

A conferência comemorativa dos 25 anos da inscrição da floresta Laurissilva da Madeira na lista do Património Mundial Natural, que decorre ao longo desta sexta-feira, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (antigo Matadouro), para o Governo Regional homenagear três pessoas que estiveram envolvidas no processo de candidatura deste bem, bem como alguns grupos de profissionais que têm a sua acção directamente ligada à floresta da Região, particularmente a Laurissilva.

O momento serviu, pois, para destacar Manuel Bazenga Marques, na altura secretário regional de Agricultura, Florestas e Pescas; Henrique Costa Neves, então director do Parque Natural da Madeira e coordenador da candidatura da Laurissilva da Madeira a Património Mundial; e Paulo Rocha da Silva, que foi durante quase 40 anos director regional de Florestas, cargo que ocupava à data e que o fez envolver-se activamente em todo o processo.

Dos três, apenas Bazenga Marques esteve presente na cerimónia, tendo a organização apontado que os demais estariam ausentes da Região.

Da mesma forma, na ocasião, foram louvados pelo Governo Regional os elementos do Corpo de Polícia Florestal da Região, os Sapadores Florestais, os Vigilantes da Natureza e os Assistentes Operacionais do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), pelo papel activo no 'cuidar' da Laurissilva.

Tanto Miguel Albuquerque, como Manuel Filipe, presidente do IFCN, agradeceram o papel destas pessoas e de todos aqueles que têm contribuído para preservação dos espaços florestais e da floresta da Região.