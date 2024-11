Jovens escuteiros marítimos visitam Estação Salva-vidas do Funchal

A Estação Salva-Vidas do Funchal recebeu, este sábado, a visita dos escuteiros marítimos do Agrupamento 216 de São Martinho, do Corpo Nacional de Escutas.

Nesta actividade, que contou com a presença de 25 elementos, com idades compreendidas entre os seis e os 22 anos, realizou-se uma visita às instalações da Estação Salva-vidas, em São Lázaro, no Funchal, e uma apresentação sobre a missão dos Tripulantes de Estação Salva-vidas (TESV) e a actividade de busca e salvamento no mar. Autoridade Marítima

A visita terminou com a realização de baptismos de mar na Baía do Funchal, onde jovens escuteiros experienciaram uma navegação no mar.