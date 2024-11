PS Madeira elegeu estruturas de base a preparar mobilização eleitoral

O PS-Madeira, que realizou hoje as eleições para as suas estruturas de base, onde foram escolhidas as direções das diferentes Concelhias e Secções para o biénio 2024-2026, já olha às próximas eleições que, segundo o calendário deverão ser precisamente as autárquicas, mas dado o momento político regional até podem ser, novamente, eleições legislativas regionais.

"Apurados os resultados, a Concelhia do Funchal – a única à qual houve duas candidaturas concorrentes – volta a ser presidida por Isabel Garcês. A candidata da Lista B arrecadou 72,5% dos votos, contra os 27,5% alcançados pela Lista A, de Gonçalo Aguiar", frisa, notícia que já demos conta hoje.

"Na sequência das eleições de hoje, a Concelhia de Machico continua a ser liderada por António Jorge Quintal, a de Santana por Paulo Sérgio Luís, a do Porto Moniz por Olavo Câmara, a da Ponta do Sol por Carlos Coelho e a de Câmara de Lobos por Urbano Ferreira", resume. "Por outro lado, passam a ter novas lideranças as concelhias de Santa Cruz, com Deodato Moniz, da Calheta, com Gregório Câmara, da Ribeira Brava, com Humberto Silva, e do Porto Santo, com Nádia Melim".

De acordo com o presidente do PS-Madeira, citado em nota de imprensa, "a eleição para as estruturas de base constituiu um momento da maior importância, tendo em vista a mobilização e a preparação do partido para os desafios eleitorais que se avizinham, num cenário marcado pelas eleições autárquicas do próximo ano e pela possível marcação de eleições legislativas regionais antecipadas", salienta Paulo Cafôfo.

"A realização das eleições internas afigura-se como um momento decisivo para o PS-Madeira, tendo em conta o papel desempenhado por estas estruturas, quer do ponto de vista da envolvência dos militantes na vida do partido, quer no contacto próximo com a comunidade e com o eleitorado", diz o dirigente máximo socialista madeirense, que vinca que "a conjuntura que se vive actualmente na Região exige um PS-M organizado, coeso e preparado para responder aos anseios e às expetativas dos madeirenses".

"A participação dos nossos militantes faz com que, hoje, o PS saia mais forte e focado para continuar a trabalhar e a afirmar-se como um partido credível, responsável e pronto para governar, com soluções para os problemas dos madeirenses e porto-santenses", salienta Paulo Cafôfo, que aproveita para endereçar os parabéns a todos os eleitos.

O líder socialista, termina a nota, "faz ainda questão de destacar e agradecer a participação dos militantes neste acto eleitoral, bem como a disponibilidade de todos aqueles que se candidataram, enaltecendo o importante contributo para a promoção do debate democrático e para o fortalecimento do PS-Madeira".