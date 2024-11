Associação ambiciona “tornar o Monte o centro do turismo da Região”

“Tornar o Monte o centro do turismo da Região” é um dos propósitos da Associação Turismo do Monte, assumida por Pedro Calado, responsável pela apresentação do projecto, em sessão muito concorrida no Hotel Quinta do Monte.

Teleférico do Monte poderá chegar ao Terreiro da Luta Proposta de Albuquerque na apresentação da Associação de Turismo do Monte

O ex-presidente da Câmara do Funchal estima que até 2023 o Monte registará um acréscimo na ordem dos 21% em postos de trabalho, e passar dos actuais 595 para mais de 700 postos de trabalho, consequência também do significativo aumento de visitantes na freguesia alta do Funchal, que actualmente é diariamente visitada por mais de 4.100 pessoas, prevendo que essa realidade dentro de seis anos supere as 5.500 pessoas em média diária, um crescimento de 34%, ou seja, é expectativa que no final desta década o Monte venha a ser visitado por mais de 2 milhões de pessoas, apontou.