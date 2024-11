Igreja do Monte recebe exposição "Ecos do Passado: Memória e Identidade"

A Paróquia de Nossa Senhora do Monte inaugura no sábado, 30 de Novembro, pelas 9h00, a exposição "Ecos do Passado: Memória e Identidade", no coro alto da Igreja do Monte.

"Aproveitando a reabilitação das Torres, que permitiu a reabertura do Miradouro da Igreja de Nossa Senhora do Monte ao público, com o apoio da Associação de Colecções | Monte Palace Madeira – Jardim Tropical, foi desenhada uma exposição com artefactos da Igreja, centrados em objetos de prata, vestidos da imagem de Nossa Senhora do Monte e a apresentação ao público da Máscara Mortuária do Beato Imperador Carlos d'Áustria", explica a organização.

Assim, "a exposição pretende demonstrar a importância secular do Santuário de Nossa Senhora do Monte, como o local de peregrinação de eleição da Região Autónoma da Madeira", sendo que "a mostra parcial de bens culturais da paróquia é representativa não só desta história secular, bem como elucidativa da qualidade do património histórico móvel, presente neste templo", continua.

Conta a Paróquia que "a recente reabilitação das torres da Igreja, permitiu ainda a implementação da visita ao miradouro localizado entre as torres, com a instalação da Photo Memories, onde os visitantes poderão ter uma experiência única em registo fotográfico de uma das panorâmicas mais emblemáticas sobre a Baía do Funchal. Este modelo, implementado à imagem do que se encontra na Torre dos Clérigos, no Porto, é a base para a captação de fundos, essencial para o desenvolvimento de obras de reabilitação da Igreja de Nossa Senhora", lança o convite.

Na foto vê-se Sacras de John Carter II (ativo: 1768–1777), uma prata recortada, vazada e cinzelada em Londres, entre 1772 e 1773, uma oferta de Dona Guiomar Madalena de Sá Vilhena (1705–1789).