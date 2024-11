'Ecos do Passado: Memória e Identidade' em exposição no Monte

A Paróquia de Nossa Senhora do Monte inaugura, este sábado, pelas 9 horas, a exposição 'Ecos do Passado: Memória e Identidade', no coro alto da Igreja do Monte.

"Aproveitando a reabilitação das Torres, que permitiu a reabertura do Miradouro da Igreja de Nossa Senhora do Monte ao público, com o apoio da Associação de Colecções | Monte Palace Madeira – Jardim Tropical, foi desenhada uma exposição com artefactos da Igreja, centrados em objetos de prata, vestidos da imagem de Nossa Senhora do Monte e a apresentação ao público da Máscara Mortuária do Beato Imperador Carlos d'Áustria", explica a organização.

Assim, "a exposição pretende demonstrar a importância secular do Santuário de Nossa Senhora do Monte, como o local de peregrinação de eleição da Região Autónoma da Madeira", sendo que "a mostra parcial de bens culturais da paróquia é representativa não só desta história secular, bem como elucidativa da qualidade do património histórico móvel, presente neste templo", continua.

Conta a Paróquia que "a recente reabilitação das torres da Igreja, permitiu ainda a implementação da visita ao miradouro localizado entre as torres, com a instalação da Photo Memories, onde os visitantes poderão ter uma experiência única em registo fotográfico de uma das panorâmicas mais emblemáticas sobre a Baía do Funchal. Este modelo, implementado à imagem do que se encontra na Torre dos Clérigos, no Porto, é a base para a captação de fundos, essencial para o desenvolvimento de obras de reabilitação da Igreja de Nossa Senhora", lança o convite.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h00 - Inauguração da Exposição 'Ecos do Passado: Memória e Identidade' e inauguração das Torres e Miradouro da Igreja de Nossa Senhora do Monte, no Coro alto da Igreja do Monte

- 9h30 às 20h00 - Evento Literatura e Sociedade : 'Quem tem medo do Lobo Mau', na Quinta Magnólia e no Teatro Municipal Baltazar Dias;

- 10h00 - Cerimónia de inauguração do Monumento em Honra/Memória dos Combatentes do Concelho da Ponta do Sol, presidida por Ireneu Cabral Barreto e com a presença de Célia Pessegueiro e Pedro Ramos, junto ao jardim do parque de estacionamento

- 10h00 às 12h00 - Workshop Defesa Pessoal Feminina, no Pavilhão da Escola da Levada

- 10h00 às 17h00 - Junta de Freguesia do Monte realiza I Forúm da Freguesia, no Largo da Fonte

- 10h00 às 19h00 - Feira do Lions, na Sede Lions

- 11h00 - Natal no Centro Comercial Madeira Shopping, com teatro musical 'Um presente de Natal Genial' e a chegada do Pai Natal



- 11h00 - Abertura da 'Pista de Gelo Almirante Reis', com a presença de Cristina Pedra, no Jardim do Almirante Reis

- 11h00 - Bloco de Esquerda realiza Iniciativa Política, no Mercado dos Lavradores

- 12h00 - PS-Madeira promove conferência de imprensa, na Serra de Água (Ribeira Brava), junto à rotunda próxima ao centro da freguesia.

- 12h30 - JPP realiza acção Política, no Hotel Quintinha São João, Funchal

- 12h30 - XIII Congresso das Delegações da Ordem dos Avogados, com a presença de Miguel Albuquerque, no Centro de Congressos da Madeira

- 13h00 - PCP promove reunião da Organização Regional da Madeira do PCP



- 15h00 - Marítimo B - AD Camacha, para o Campeonato de Portugal, no Centro Desportivo da Madeira - Ribeira Brava

- 16h00 - PS - Madeira promove ‘Café Socialista’, na Casa de Chá da Quinta Pedagógica dos Prazeres - Calheta

- 17h00 - Alunos de Teatro do Conservatório apresentam EVOÉ, na Casa de Saúde Câmara Pestana – Irmãs Hospitaleiras do Funchal

- 18h00 - Nacional - Boavista, da I Liga, no Estádio da Madeira

- 21h00 - Moda Madeira 24, no IVBAM

- 21h30 - Comédia "Muita Estupidez" com Quim Roscas & Zeca Estacionâncio, no Savoy Palace

CURIOSIDADES:

- Dia Internacional da Cidade Educadora, Dia Internacional em Memória das Vítimas da Guerra Química e Dia das Livrarias

- Este é o tricentésimo trigésimo quinto dia do ano. Faltam 31 dias para o termo de 2024

EFEMÉRIDES:

786 - Abolição da pena de morte no primeiro estado europeu, o Grão-Ducado da Toscânia, a Norte de Itália.

1835 - Nasce o jornalista, humorista e escritor norte-americano Mark Twain, pseudónimo de Samuel Lanhorne Clemens, autor de "Adventures of Huckleberry Finn" (1885).

1874 - Nasce o político e estadista britânico Winston Leonard Spencer Churchill, Winston Churchill, líder Conservador, duas vezes primeiro-ministro, Prémio Nobel de Literatura em 1953.

1900 - Morre, em Paris, aos 46 anos, o escritor inglês de origem irlandesa Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde, Oscar Wilde, autor de "O Retrato de Dorian Gray" (1891).

1935 - Morre, com 47 anos, o poeta português Fernando António Nogueira Pessoa, Fernando Pessoa, autor de "Mensagem", criador de Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis e ainda de Bernardo Soares e Alexander Search.

1939 - A URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas) bombardeia Helsínquia e avançam para o interior da Finlândia.

1962 - U Thant, Birmanês, é eleito secretário-geral permanente das Nações Unidas.

1966 - Independência de Barbados.

1967 - É proclamada a República Democrática do Iémen do Sul.

1979 - É lançado o álbum duplo "The Wall", dos Pink Floyd.

1981 - Guerra Fria. Os Estados Unidos e a URSS abrem negociações em Viena, Áustria para redução das armas nucleares na Europa.

1985 - Corazon Aquino, viúva de Benigno Aquino, dirigente da oposição assassinado, é apresentada como candidata às eleições presidenciais nas Filipinas.

1987 - O dólar fecha em Tóquio ao seu mais baixo nível do pós-guerra (32,45 iénes), atingindo igualmente quebras históricas nas praças de Zurique, Frankfurt, Paris e Milão.

1990 - O Diário de Lisboa, vespertino editado desde 1921, cessa a publicação.

1995 - Morre, com 58 anos, Fernando Assis Pacheco, jornalista, poeta e romancista, autor de "Cuidar dos Vivos", "Catalabanza Quilolo e Volta", "Walt", "Trabalhos e Paixões de Benito Prada".

- O Presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, é o primeiro chefe de Estado norte-americano a visitar a Irlanda do Norte.

2000 -- Morre, aos 55 anos, o general guineense Ansumane Mané, morto a tiro perto da capital da Guiné-Bissau.

2003 -- Morre, com 79 anos, Jesus Correia, o último dos "Cinco Violinos" do futebol do Sporting, campeão do mundo de hóquei em patins pelo Paço d'Arcos.

- Começa o processo de desarmamento, desmobilização, reabilitação e reintegração na Libéria, sob a supervisão das Nações Unidas (ONU), após 14 anos de guerra civil.

2004 - O Presidente da República, Jorge Sampaio, comunica a dissolução do Parlamento e a antecipação de eleições legislativas.

- Vários atentados no Iraque causam a morte a 135 soldados norte-americanos, no dia mais sangrento, desde o início da guerra, em 2003.

2005 - Orçamento do Estado 2006 é aprovado em votação final global com os votos favoráveis do PS e votos contra de PSD, PCP, CDS-PP, Bloco de Esquerda e Verdes.

- Mário Cesariny recebe a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade do Presidente da República, Jorge Sampaio.

2006 - O Parlamento aprova em votação final global a Lei das Finanças Regionais, com os votos favoráveis do PS, a abstenção do CDS-PP e votos contra do PSD, PCP, BE e Verdes. Por ser uma lei orgânica, o diploma exige a aprovação por maioria absoluta dos deputados em efectividade de funções, ou seja 116 parlamentares.

- O Papa Bento XVI e o patriarca ortodoxo grego de Constantinopla, Bartolomeu I, assinam, em Istambul, Turquia, a declaração conjunta de apelo à união de católicos e cristãos ortodoxos contra as ameaças à tradição cristã e liberdade religiosa. No terceiro Bento XVI visita a Mesquita Azul de Istambul.

2007 - A polícia neozelandesa detém um homem que roubou mais de 20 milhões de dólares de contas bancárias, através de programas de computador, e que pertence a uma rede internacional de piratas informáticos.

- O quadro do pintor veneziano Giovanni Tiepolo, "A Deposição de Cristo no Túmulo", é arrematado em leilão pelo Estado português, por 1,5 milhões de euros.

2008 - O Comité Central do PCP é eleito, no XVIII Congresso Nacional, em Lisboa, com 98 por cento dos votos, oito votos contra e 17 abstenções.

2009 - O escritor mexicano José Emilio Pacheco vence o Prémio Cervantes, o maior galardão das letras, pelo conjunto da sua obra.

- O grande acelerador de partículas (LHC) do Laboratório Europeu de Física de Partículas (CERN) bate recorde de velocidade. O LHC, construído para sondar os segredos da criação do universo, atinge uma velocidade nunca antes atingida, ao impelir os dois feixes de protões a uma energia de 1,18 teraeletrão-volt (TeV).

- A Fragata portuguesa Álvares Cabral captura um grupo de seis piratas somalis, que atacou o navio de pesca espanhol "Ortube Berria", numa operação conjunta com as autoridades das Sheycheles e da União Europeia.

2011 - A proposta de lei de Orçamento do Estado para 2012 é aprovada em votação final global com os votos favoráveis da maioria PSD/CDS-PP e com a abstenção do PS e os votos contra do PCP, Bloco de Esquerda e PEV.

- Morre, aos 77 anos, João Maria de Oliveira Martins, engenheiro e politico, antigo ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações entre 1985 e 1990, em dois executivos chefiados pelo então primeiro-ministro Aníbal Cavaco Siilva e secretário de secretário de Estado das Comunicações e Transportes, entre 1970 e 1974.

2012 - O homem conhecido como "solitário", acusado de roubar 20 instituições bancárias com uma réplica de arma e de se ter apropriado de 152 mil euros, é condenado a uma pena de 11 anos de prisão efetiva.

- Morre, aoxs 92 anos, Inder Kumar Gujral, político e diplomata indiano, antigo primeiro-ministro.

2013 - Um avião, Embraer ERJ-190, das Linhas Aéreas Moçambicanas, que fazia a ligação entre Maputo e Luanda, despenha-se no norte da Namíbia, e provoca a morte a 33 pessoas, incluindo sete portugueses.

2015 -- Morre, aos 65 anos, Victor Roque Amaro, engenheiro, maestro e antigo diretor do Coral Vértice e fundador do Concertus Antiquus, grupo coral e instrumental dedicado à Música Antiga.

2017 -- Morre, com 61 anos, Zé Pedro, guitarrista dos Xutos e Pontapés.

2018 - O Tribunal de Aveiro fixa em três anos de prisão efetiva o cúmulo jurídico das penas aplicadas a Manuel Godinho, em dois processos que resultaram de certidões extraídas do caso "Face Oculta".

2019 -- Morre, aos 75 anos, Domingos Piedade, antigo gestor da AMG Mercedes e administrador do Autódromo do Estoril.

2020 - Os ministros das Finanças da zona euro chegam a acordo sobre a reforma do Mecanismo Europeu de Estabilidade e a introdução de uma rede de segurança no Fundo Único de Resolução, medidas que permitirão atenuar futuras crises.

- A farmacêutica norte-americana Moderna pede autorização para utilização de emergência da sua vacina para a covid-19 aos reguladores do medicamento europeu e norte-americano.

2021 - Barbados proclama-se oficialmente República, ao retirar à rainha Isabel II o título de Chefe de Estado, e a governadora-geral Sandra Mason presta juramento como primeira Presidente da nação das Caraíbas, numa cerimónia com a presença do filho da monarca britânica, o príncipe Carlos.

- Morre, com 95 anos, Oriol Bohigas, arquiteto, teórico da arquitetura e professor catalão, contribuiu para a transformação urbana que preparou Barcelona para os Jogos Olímpicos de 1992.

- Morre, aos 70 anos, Ray Kennedy, ex-futebolista inglês, venceu três vezes a Taça dos Campeões Europeus, ao serviço do Liverpool.

2022 - Morre, com 96 anos, Jiang Zemin, antigo Presidente chinês. Liderou a China após os protestos pró-democracia de Tiananmen, em 1989, até ao início da década de 2000.

- Morre, aos 79 anos, Christine McVie, cantora e compositora britânica, fez parte da banda Fleetwood Mac.

2023 - O ministro da Economia e Finanças da Guiné-Bissau, Suleimane Seidi, e o secretário de Estado do Tesouro, António Monteiro, são detidos no âmbito de um processo relacionado com pagamentos a empresários.

- A Cimeira do clima das Nações Unidas - COP28, no Dubai, adopta no primeiro dia, com aclamação por cerca de 200 países, da entrada em funcionamento do fundo, cerca de 100 mil milhões por ano, para financiamento de 'perdas e danos' resultantes das alterações climáticas

- Morre, aos 65 anos, Shane MacGowan, músico irlandês, cofundador da banda punk rock com influências da música tradicional irlandesa The Pogues.

PENSAMENTO DO DIA: