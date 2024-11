Portugal complica Europeu feminino com empate caseiro com República Checa

A seleção portuguesa feminina de futebol complicou hoje o apuramento para a fase final do Europeu de 2025, ao empatar a um golo na receção à República Checa, na primeira mão do derradeiro play-off de apuramento.

No Estádio do Dragão, no Porto, perante a maior assistência de sempre num jogo feminino em solo luso, com 40.189 espetadores, Katerina Svitkova adiantou as checas, aos 33 minutos, e Kika Nazareth restabeleceu a igualdade, aos 47.

O encontro da segunda mão está marcado para terça-feira, em Teplice, onde a formação comandada por Francisco Neto vai tentar replicar as presenças nas fases finais de 2017 e 2022.