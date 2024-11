Costa lembra passado político em Portugal para defender Europa comum no Conselho Europeu

O presidente eleito do Conselho Europeu, António Costa, recordou hoje o seu passado político no município de Lisboa e no Governo português para defender uma "Europa comum" com vista à segurança, crescimento económico e maior presença diplomática.

"Fui presidente da Câmara de Lisboa e orgulho-me de ter servido a minha cidade, fui primeiro-ministro de Portugal e orgulho-me de ter servido o meu país. Assumo agora o cargo de presidente do Conselho Europeu e orgulho-me de servir a União Europeia (UE). Lisboa é a minha cidade, Portugal é o meu país e a Europa é a nossa casa comum, não há qualquer contradição entre estes três níveis", declarou António Costa.

Falando na cerimónia de passagem de testemunho do atual presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, em Bruxelas, o ex-primeiro-ministro português vincou: "Hoje em dia, num mundo globalizado -- a única forma de sermos verdadeiramente patrióticos, de assegurarmos a soberania, é construir uma Europa comum".

"Só juntos poderemos defender a segurança, a estabilidade e a paz no nosso continente, só juntos poderemos alcançar uma prosperidade partilhada, crescimento económico e a transição climática e só juntos poderemos fazer com que a voz da Europa seja ouvida na cena internacional - a unidade é a força vital da União Europeia", salientou.

No domingo, António Costa inicia funções como presidente do Conselho Europeu, a instituição composta pelos chefes de Governo e de Estado da UE, que define as orientações e prioridades políticas comunitárias.

É o primeiro português e o primeiro socialista a assumir a liderança da instituição.