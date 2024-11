Portuguesas e checas travam no Dragão primeiro duelo rumo ao Euro2025

A seleção portuguesa feminina de futebol defronta hoje a República Checa, no Estádio do Dragão, no Porto, pelas 19:45, no primeiro duelo da última etapa rumo à fase final do Campeonato da Europa de 2025, na Suíça.

A República Checa leva vantagem em jogos oficiais entre ambas as seleções, mas Portugal está apostado em inverter a tendência, e já no apuramento para o Euro2025, o que já aconteceu na vitória por 3-1 num jogo particular disputado no início do ano.

Portugal garantiu o apuramento para o segundo e decisivo play-off de qualificação, que terá a segunda mão na terça-feira, na AGC Arena, em Teplice, depois de afastar o Azerbaijão, com uma vitória por 4-1 em Baku e um triunfo por 4-0 em Vizela.

A seleção portuguesa, orientada por Francisco Neto, procura construir no Dragão uma vantagem que lhe permita, na segunda mão, na República Checa, validar o terceiro apuramento consecutivo e marcar presença no sorteio, a realizar em 16 de dezembro.

O Euro2025 feminino disputa-se na Suíça, de 02 a 27 de julho do próximo ano.