Segundo dos 5 evadidos de Vale de Judeus detido

"O evadido do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, Fernando Ribeiro Ferreira, de 61 anos, foi recapturado, em Trás os Montes, pela Polícia Judiciária, depois de um persistente, complexo e ininterrupto trabalho de investigação e de recolha de informação desta Polícia, desde o dia da fuga, a 07 de setembro de 2024", anuncia hoje a PJ em comunicado.

Este é o segundo dos cinco evadidos, ambos portugueses - o primeiro tinha sido capturado em Marrocos - a ser apanhado, devendo ser enviado para a prisão e continuar a cumprir pena.

"A operação policial contou com a colaboração da Guarda Nacional Republicana para recapturar este cidadão português com extensa carreira criminal, referenciado pela prática de criminalidade especialmente violenta mas, também, no âmbito da criminalidade altamente organizada, dos quais se destacam os crimes de associação criminosa, homicídio, rapto, roubo à mão armada, tráfico de estupefacientes e detenção de arma proibida", especifica a PJ sobre Fernando Ribeiro Ferreira.

Realça que tem "como data da primeira reclusão o ano de 1980, cumprindo, aquando da fuga, uma pena de prisão de 24 anos, associada a 11 condenações". E acrescenta: "Refira-se que sobre Fernando Ribeiro Ferreira recaía um mandado de detenção internacional emitido pela autoridade judiciária competente, constando de notícia vermelha na Interpol."

Os outros três fugitivos são cidadãos estrangeiros.