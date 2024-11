Aprovar o orçamento de 2025 é essencial para consolidar as políticas iniciadas este ano

O presidente do Governo Regional considera que a haver bom-senso dos partidos com assento na Assembleia Legislativa da Madeira, a proposta de Orçamento Regional para 2025 será aprovada.

Desde logo porque todas as forças políticas foram previamente auscultadas e houve abertura do governo para contemplar propostas da oposição. Nalguns casos “transversais a todas as forças políticas”, apontando o exemplo da redução de 30 % para o 6º escalão, “objectivo que todas as forças políticas estão a defender”, sustenta.

Espera por isso que o orçamento para o próximo ano seja aprovado.

“Acho que temos todas as condições, à semelhança do que aconteceu no Orçamento de [20]24”, apontou, para chamar a atenção que este “é um orçamento de continuidade relativamente aos grandes objectivos” que constam no orçamento vigente. O contrário diz comprometer concursos que estão previstos serem lançados e impede que a Região aplique medidas de redução da carga fiscal, conforme prevista no Orçamento do Estado, que tudo aponta será aprovado.

“Temos feito todos os esforços”, afirmou Albuquerque à margem de visita à Central de Baterias da EEM no Caniçal, procurando assim convencer a oposição que o orçamento contempla medidas resultantes da “negociação pluripartidária” com todas as forças políticas.

“Da nossa parte não há qualquer empecilho e estamos abertos”, diz, ao mesmo tempo que salienta que a expectativa geral da população é que o orçamento para 2025 seja aprovado.

Desafia por isso a oposição a “colocar acima dos seus interesses de facção ou partidários, o interesse regional”.