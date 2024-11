José Casanova reforça cargo na Federação Internacional de Voleibol

José Casanova foi reconduzido pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB), na função de Secretário da Comissão de Leis de Jogo e Arbitragem para o período Olímpico de 2024 a 2028, no 39.º Congresso Mundial da FIVB, que se realizou a 15, 16 e 17 de Novembro de 2024, no Porto (Portugal).

"Com esta recondução, José Casanova, há muito radicado na Madeira, atingirá em 2026 a notável marca de 25 anos na condução dos destinos da arbitragem mundial do Voleibol de Praia, atravessando assim quatro das sete presidências na história da FIVB, período esse durante o qual liderou a arbitragem da modalidade em 9 Olimpíadas (7 absolutas e 2 da juventude) e 12 Campeonatos do Mundo", refere o comunicado enviado pela Associação de Voleibol da Madeira durante o dia de hoje.

"Casanova foi jogador a nível regional e nacional, treinador e árbitro. É, desde 2001, o Comissário Mundial da Arbitragem do Voleibol de Praia, entre outras atribuições."

O 39.º Congresso Mundial da FIVB elegeu Fábio Azevedo, como Presidente da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), sucedendo a Ary Graça Filho.