Governo apoiou 860 bordadeiras com 258 mil euros em 2024

O Governo Regional da Madeira apoiou, no ano de 2024, cerca de 860 bordadeiras. A informação foi divulgada pela tutela, na sequência de uma visita realizada, esta tarde, pelo secretário regional da Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, ao Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM).

"Este apoio consistiu na atribuição de um auxílio financeiro destinado à aquisição de bens que permitam o exercício da actividade em condições adequadas de higiene e segurança", detalha a Secretaria Regional da Agricultura e Pescas em comunicado de imprensa.

"O valor total do apoio fixou-se em 258 mil euros, correspondendo a 300 euros por beneficiário", indica o comunicado

Esta medida reforça o compromisso do Governo Regional com a valorização do Bordado Madeira, reconhecendo o papel fundamental das bordadeiras na preservação deste património único e no fortalecimento da nossa identidade cultural Secretaria Regional da Agricultura e Pescas

Refira-se ainda que a comercialização de Bordado Madeira, em 2024, registou um volume de negócios na ordem do meio milhão de euros.

Tinta Negra representa 73% total da vindima

No que respeito ao vinho, o Governo Regional da Madeira comprometeu-se a atribuir aos produtores de uva da casta Tinta Negra (Negra Mole) "um apoio no valor de 0,20 euros por quilo de uva manifestada e comercializada".

Segundo dados oficiais relativos à vindima de 2024, em termos de área de produção, a casta Tinta Negra representa cerca de 300 hectares, o que corresponde a uma produção de aproximadamente 2.448 toneladas de uva, equivalente a 73% do total da vindima, que atingiu 3.192 toneladas, num universo de 1.065 viticultores.