Saiba o que diz a imprensa nacional

Público:

- "Diferença na factura da água pode chegar aos 600 euros entre concelhos"

- "25 de Novembro. Numa data que divide, não faltaram tentativas de 'reconciliação'"

- "Género. Uma em cada cinco mulheres diz já ter sido alvo de violência"

- "Coimbra. Siza Vieira e Souto de Moura vão fazer crescer o Portugal dos Pequenitos"

- "Terapia fágica. Vírus que matam bactérias serão sobretudo importantes para tratar infecções crónicas"

- "Serviços prisionais. À nova direcção pede-se mais segurança e reinserção social"

- "Liga dos Campeões. 'O nível vai aumentar', promete João Pereira"

- "Presidenciais. Candidato anti-NATO vence primeira volta na Roménia"

Correio da Manhã:

- "Betty no hospital após dois dias de violência. MP acusa José Castelo Branco"

- "Predador sexual finge ser adolescente e ataca menina na Net"

- "Nas redes sociais. Diretor da PJ usado em burla"

- "Sapadores. Bombeiros protestam e exigem aumentos"

- "Sporting-Arsenal. Exame europeu de João pereira"

- "Benfica. Fórmula Champions com Pavlidis e Araújo"

- "Crise no FC Porto. Vítor Bruno com segurança reforçada"

- "Sessão no parlamento. Marcelo recusa contradição entre 25 de Abril e 25 de Novembro"

- "Crimes sexuais. Duas violações por dia desde o início do ano"

- "Ambiente. Vespa gigante deixa Portugal em alerta"

Jornal de Notícias:

- "Cobrança ilegal rende milhões a empresas de gás"

- "FC Porto. Vítor Bruno joga futuro em Bruxelas"

- "Champions. Primeira prova de fogo de João Pereira"

- "Acusação. Betty 'tem medo' que Castelo Branco 'a mate'"

- "Adele. Pausa na música regada com muitas lágrimas"

- "25 de Novembro deixa feridas na Esquerda e Direita no Parlamento"

- "Sapadores. Promessa de continuar luta por aumento"

- "Infertilidade. Estado passa a pagar 90% na medicação"

- "Porto. Traficante absolvido por matar outro"

- "Médio Oriente. Israel à beira da paz com o Hezbollah"

- "V. Castelo. Nova ponte sobre o Lima está prestes a avançar"

Diário de Notícias:

- "Hospitais têm de fazer cirurgias em atraso ou vão pagá-las no privado"

- "Parlamento. Nem Soares nem Eanes agradaram a todos na sessão solene do 25 de Novembro"

- "Barómetro. Já não há só um líder da Oposição, há dois"

- "'Ninguém Quer Isto'. A comédia romântica não desiste de nós"

- "Comunidade. Violência: 'Polícia abusa dos que estão mais frágeis'"

- "Crise no FC Porto. Villas-Boas dá segundo voto de confiança a Vítor Bruno"

- "Reportagem. A 'relação especial' que empurra para a Albânia os imigrantes que Itália não quer"

- "Cibersegurança. Já abriram as inscrições para a grande conferência do DN no dia 9"

- "Política. Montenegro diz que não se deve 'excluir' um militar na Presidência"

- "Médio Oriente. Israel está mais perto de chegar a acordo para uma trégua com o Hezbollah"

- "Imobiliário. Investidores olham cada vez mais para imóveis nas periferias"

Jornal i:

- "imprescindível"

- "O milagre da chuva. Níveis das barragens estão acima da média, apesar de algumas ainda apresentarem níveis preocupantes"

- "Festejos do 25 de novembro criaram clivagens no parlamento"

- "Oreshnik. O novo míssil russo que determina a escalada do conflito"

Negócios:

- "Comissão de amortização da taxa fixa baixa para 0,5%"

- "Trump agita mercado das matérias-primas"

- "Radar África. Angola perto de receber novo empréstimo do FMI"

- "Auchan quer mais tempo para aplicar 'remédios' na compra do Minipreço"

- "Procura externa está a recuperar depois de 18 meses em queda"

Jornal Económico:

- "Banca faz PS recuar no fim das comissões no crédito para casa à taxa fixa"

- "Centeno quer que BCE corte 0,5% pontos nas taxas"

- "Agricultura precisa de 2 mil milhões para evitar colapso na água"

- "Diferenças de preços da água e saneamento ultrapassam 400 euros"

- "Manuela Medeiros está no pódio das mais poderosas da Forbes Portugal na Moda"

- "'O OE 2025 apresenta perspetivas relevantes para o setor tecnológico'. Luís Silva, presidente da Porto Tech Hub"

- "Instalados 6,6 milhões de contadores inteligentes"

- "Contratados querem mais salário e empresas têm resposta difícil"

- "Filipe Nyusi reúne-se hoje com os quatro candidatos às presidenciais"

O Jogo:

- "Tribunal Europeu. FC Porto mantém confiança em Vítor Bruno mas deslocação ao Anderlecht terá papel decisivo para o futuro"

- "Sporting-Arsenal. Ingleses ao pequeno-almoço. UEFA. Leões não perdem há seis jogos com equipas da Premier. João Pereira: 'Espero que o Gyokeres faça uma grande exibição e golos'"

- "Benfica. Mónaco é 'osso duro' para roer como o clássico. Treinador do Dunkerque, Luís Castro, conhece bem adversário das águias"

- "Palmeiras-Botafogo. Abel e Artur Jorge no duelo pelo topo do Brasileirão. 'Dali vai sair o campeão', disse a O Jogo Fransérgio, médio que foi treinado por ambos no Braga"

- "Heróis da Taça. Pipo cheio de orgulho por 'um dos golos mais bonitos'. Rebordosa. Depois da formação portista"

- "Lusitano de Évora. 'Ideia é pôr o clube de novo na I Liga'"

- "Braga. Goiano aposta em Bruma. Ex-lateral vê qualidade para abater Hoffenheim"

- "V. Guimarães. Rivas, central virou goleador"

A Bola:

- "Liga dos Campeões. Sporting-Arsenal. A verdadeira estreia é hoje. UEFA deixou o treinador do Sporting falar mesmo sem todos os requisitos formais"

- "'O Arsenal é de outro nível, mas queremos ganhar', João Pereira"

- "Benfica. Todos os trunfos para o Mónaco. Onze da vitória sobre o FC Porto de volta após 'poupanças'"

- "FC Porto. Jogo com o Anderlecht é de máxima exigência"

- "Ásia. Aí vão mais dois de Ronaldo na Champions"

- "Futsal. Ronda de Elite arranca hoje em Alvalade"

Record:

- "75 anos. Record juntou as maiores figuras do desporto para aniversário memorável"

- "Mensagens chegaram de todo o mundo"

- "Fernando Gomes: 'É uma das marcas de referência em Portugal'"

- "Ronaldo: 'Sinto a liberdade em cada página'"

- "Sporting-Arsenal. 'Queremos bons jogos e muitos golos', João Pereira ambicioso"

- "FC Porto. Villas-Boas aperta jogadores. Presidente protege Vítor Bruno"

- "Benfica. Florentino volta em grande. Superou depressão quando jogava no Mónaco"