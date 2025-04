Cancelada deslocação de Pedro Nuno Santos à Madeira

A visita à Madeira do secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, que estava agendada para esta terça-feira, 29 de Abril de 2025, fica cancelada.

Uma nota enviada, ao início desta noite, pelo partido às redacções dá conta que a deslocação do candidato do PS às legislativas de Maio foi cancelada "devido aos constrangimentos relacionados com o corte de energia que afectou Portugal Continental".

Um corte generalizado no abastecimento elétrico deixou hoje toda a Península Ibérica sem electricidade durante várias horas, sem que sejam ainda conhecidas as causas, e o fornecimento de energia está a ser restabelecido de forma gradual.

REN espera restabelecimento da eletricidade em todo o país durante a noite A REN disse hoje esperar que a eletricidade seja restabelecida em todo o país durante a noite, após o corte generalizado no abastecimento elétrico em toda a Península Ibérica e parte do território francês.

Centenas de voos foram cancelados no Aeroporto Humberto Delgado e vários foram desviados para outros aeroportos, deixando milhares de passageiros "à porta", devido ao apagão.

ANA afasta possibilidade de partidas de voos de Lisboa até às 22 horas A ANA Aeroportos disse hoje que, com a informação atualmente disponível sobre a falha de eletricidade, não são esperadas partidas de voos do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, até às 22:00.

A agenda da deslocação de Pedro Nuno Santos, candidato a primeiro-ministro, previa momentos de contacto com a população e com militantes e simpatizantes do Partido Socialista, bem como visitas a investimentos e projectos comparticipados pelo Governo da República.