Livro 'Apenas o Largo Silêncio' de Emanuel Bento será lançado no Museu de Imprensa da Madeira

O Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos, será palco a 27 de Novembro, próxima quarta-feira, pelas 18 horas, do lançamento, na Região, do livro de poesia (50 poemas) ‘Apenas o Largo Silêncio’, do autor Emanuel Bento, ex-jornalista do DIÁRIO de Notícias da Madeira.

O livro é da editora Fraternitas, projecto que também está associado aos Encontros Internacionais de Poesia da Macaronésia (EIPOEMA - Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde), nos quais o autor vem participando há três anos consecutivos.

Recentemente, decorreu, nos Açores, mais concretamente, em Ponta Delgada, o VII EIPOEMA, evento que, nesta sétima edição, foi organizado pela Câmara Municipal de Ponta Delgada e em que, apara além do autor de ‘Apenas o Largo Silêncio’, participaram outros seis autores madeirenses.

VII Encontro Internacional de Poesia da Macaronésia decorre nos Açores e conta com a participação de sete madeirenses O VII Encontro Internacional de Poesia da Macaronésia (EIPOEMA) realiza-se este ano nos Açores, mais precisamente em São Miguel, entre a próxima sexta-feira e sábado, 8 e 9 de Novembro, organizado pela Câmara Municipal da Ponta Delgada.

Sobre o autor

Emanuel Bento nasceu a 2 de Outubro de 1967, na freguesia de Câmara de Lobos, concelho de Câmara de Lobos, então ainda Ilhas Adjacentes e não Região Autónoma, como agora e desde 1976.

Fez os estudos secundários e frequentou a Universidade da Madeira durante alguns anos em Estudos Portugueses, embora não tenha concluído a licenciatura.

Foi jornalista do DIÁRIO de Notícias da Madeira e no quinzenário ‘O Garajau’. Durante o período da actividade de jornalista foi vice-presidente da Direcção Regional do Sindicato de Jornalistas, entre 2004/2006.

Desde 2006 que tem desempenhado funções na área da assessoria e comunicação, quer em Lisboa, quer na Região, tendo, nessas funções e no que se refere à cultura, estado ligado à organização de uma Feira do Livro e na comunicação das Comemorações 600 Anos do Descobrimento da Madeira e do Porto Santo, sendo actualmente adjunto da Câmara Municipal do Funchal.

Participou, por convite, nos EIPOEMAS de Porto Santo (V), Cabo Verde (VI) e Açores (VII). Embora tenha editado muito ‘on-line’, ‘Apenas o Largo Silêncio’ é o seu primeiro livro impresso.