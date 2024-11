Porto-santenses queixam-se de estacionamento irregular

O Porto Santo volta a registar, mais uma vez, uma boa ocupação turística, este fim-de-semana.

Muitas pessoas vieram passar dois ou três dias diferentes na "ilha dourada", aproveitando para fugir ao quotidiano. Todavia, nem todos os visitantes tem comportamentos razoáveis.

Conforme mostram as fotos captadas no centro da cidade de Vila Baleira, mais concretamente junto aos escritórios da Empresa de Electricidade da Madeira, vê-se um jipe no lugar destinado à farmácia e um outro em cima do passeio e também num lugar destinado ao estacionamento de motos.

O porto-santenses pedem "mais civismo" e "mais respeito" pelos lugares são destinados a motos e farmácia, bem como "razoabilidade nas atitudes".