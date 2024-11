António Jardim Fernandes candidata-se à liderança da ACIF

O actual vice-presidente da Associação Comercial e Industrial do Funchal - Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF-CCIM) encabeça a única lista que até ao momento se candidata à liderança desta associação empresarial, sucedendo a Jorge Veiga França, que não se recandidata por limitação de mandatos.

A confirmação dessa candidatura foi dada ao DIÁRIO pelo próprio, que, em traços gerais, diz tratar-se de uma “lista de continuidade”, mas “transformadora”, assumindo um “compromisso renovando”, assente numa “visão estratégica para o futuro da economia e da comunidade empresarial madeirenses”.

O objectivo, apontou, passa por “transformar a ACIF numa força motriz de crescimento e inovação para todas as empresas da Madeira”, para tal conta colocar em marcha “um plano que fortalece a competitividade e resiliência de cada associado, independentemente do seu tamanho ou sector”.

Focando-se nos pilares da inovação, da colaboração e da sustentabilidade, António Jardim Fernandes entende que a ACIF tem condições para se transformar numa “plataforma capaz de enfrentar os desafios cada vez maiores, globais e regionais, e onde cada empresa pode encontrar o apoio necessário para crescer, para inovar e alcançar a excelência”.

Acompanham-no nesta candidatura Carlos Rodrigues (Indutora), como vice-presidente; Carlos Perdigão (Grupo Sousa), como segundo vice-presidente; seguindo-se Roberto Figueira (PKPF), Andreia Basílio (Kampo, Aqua e Fábrica Chábom); Andreia Rodrigues (Intertours) e Candy Flores (Madalia World). O candidato a presidente da ACIF fala numa lista heterogénea, que procura tocar nos vários sectores de actividade, colocando o foco no empresário, não descurando aspectos como o quadro legal e regulatório, a fiscalidade competitiva e atractiva e as parcerias com outras regiões da Macaronésia.

As eleições acontecem a 17 de Dezembro próximo e podem, ainda, surgir outras candidaturas, já que o prazo para o efeito termina duas semanas antes do acto eleitoral.