‘O Quebra Nozes’ levou magia ao Cine-Teatro Santo António

O TEF estreou, hoje, no Cine-Teatro Santo António, no Funchal, ‘O Quebra Nozes’, a nova produção de teatro para a infância daquela companhia, com adaptação e dramaturgia de Magda Paixão e encenação de Eduardo Luíz, que poderá ser vista até 28 de Dezembro.

Numa altura em que muitos já se deixaram contagiar pela magia do Natal, ou não estivéssemos a caminhar a largos passos para essa quadra, a sala de espectáculos encheu-se de pessoas que vibraram com este conto que permite ligar gerações de forma intemporal.

Esta nova produção foi criada a partir do conto original de Ernst Theodor Amadeus Wilhelm Hoffmann, um dos mais emblemáticos do Mundo.

O espectáculo é exibido terças às 11h15 e 15h15; quartas às 9h30 e 11h15; quintas às 11h15 e 15h15; sextas às 9h30 e 11h15 e sábados às 18 horas. Os bilhetes podem ser reservados de segunda a sexta, das 9h30 às 12h30 e 14h30 às 17h30, pelo 933 369 136 ou [email protected].

Sinopse:

‘O Quebra-Nozes’ "conta-nos a história de um pequeno soldado de madeira com aparência humana, e do motivo pelo qual este foi transformado num ‘boneco’. Tudo acontece na casa da família Silberhaus onde o pai - governante da cidade, sua esposa, os seus dois filhos - Fritz e Marie - e alguns convidados, festejam a noite de Natal. De todos os presentes, sobressai um objecto estranho, a que o pai chama ‘Quebra-Nozes’ e que logo conquista a atenção de Marie. Talvez, pelo fruto da sua imaginação, algo de inesperado e de extraordinário acontece - o ‘Quebra Nozes’ e os restantes brinquedos ganham vida e, num instante imprevisível, mistura-se sonho e realidade, numa aventura plena de peripécias. Sobressai o corajoso ‘Quebra Nozes’ - na luta contra o terrível Rei dos Camundongos e é nesse momento que o nosso herói conquista, em definitivo, o coração de Marie”.