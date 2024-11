Árbitro esloveno Rade Obrenovic no Mónaco-Benfica

O esloveno Rade Obrenovic é o árbitro do jogo entre o Mónaco e o Benfica, da quinta jornada da fase de Liga da Liga dos Campeões de futebol, na quarta-feira, em Monte Carlo, informou hoje a UEFA.

Obrenovic, de 34 anos e internacional desde 2017, contará com os assistentes Jure Praprotnik e Grega Kordez, Alan Borosak no videoárbitro (VAR), assistido por Asmir Sagrkovic, numa equipa totalmente eslovena.

O jogo entre monegascos e Benfica está agendado para as 20:00 (horas de Lisboa), no Estádio Louis II.

Na 'Champions', o Mónaco segue em terceiro lugar, com 10 pontos em quatro jogos, após vitórias diante de Barcelona (2-1), Estrela Vermelha (5-1) e Bolonha (1-0) e um empate fora com o Dínamo Zagreb (2-2), enquanto o Benfica é 19.º, com seis pontos, resultantes de duas vitórias, com Estrela Vermelha (2-1) e Atlético Madrid (4-0), e duas derrotas, com Feyenoord (3-1) e Bayern Munique (1-0).