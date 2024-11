Clássico Sporting-Benfica vai ser disputado em 29 de Dezembro

O jogo entre o Sporting e o Benfica, da 16.ª jornada da I Liga de futebol, vai ser disputado em 29 de dezembro, um domingo, informou hoje a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

O clássico de Lisboa, entre o líder Sporting, com 33 pontos, e o terceiro classificado, o Benfica, com 25, mas menos um jogo, vai ter início às 20:30, no Estádio José Alvalade.

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional revelou hoje as alterações ao calendário entre as 13.ª e 19.ª jornadas.

No documento, o organismo sublinhou o cuidado da "garantia do tempo de recuperação adequado para as equipas portugueses que competem na Europa, em defesa do ranking nacional na UEFA".

O dérbi de Lisboa disputa-se um dia depois do da Invicta, já que o FC Porto e o Boavista jogam no Dragão, igualmente às 20:30.

Em 05 de dezembro, quinta-feira, o Sporting abre a 13.ª ronda em Moreira de Cónegos, enquanto, no sábado, o Benfica recebe o Vitória de Guimarães e o FC Porto joga em Famalicão.

Sporting e Boavista defrontam-se em 15 de dezembro, um domingo, na 14.ª jornada, logo após o Benfica atuar em casa do AVS, com o FC Porto a competir somente na segunda-feira, recebendo o Estrela da Amadora.

Os 'dragões' são o primeiro dos grandes a atuar na 15.ª ronda, atuando em Moreira de Cónegos em 21 de dezembro, um sábado, enquanto o Sporting visita o Gil Vicente no domingo e o Benfica recebe o Estoril Praia na segunda-feira.

Depois dos dérbis de Lisboa e Porto da 16.ª ronda, a primeira volta encerra no arranque de 2025 com o Nacional-FC Porto e o Vitória de Guimarães-Sporting, ambos na sexta-feira, 03 de janeiro, um dia antes de outro jogo grande, entre o Benfica e o Sporting de Braga.

O campeonato para depois para a 'final four' da Taça da Liga -- entre 07 e 11 de janeiro, em Leiria, onde o Sporting Braga defende o título, ante o Sporting, Benfica e FC Porto -- e regressa em 17 de janeiro, uma sexta-feira, com o Benfica-Famalicão, enquanto no sábado o Sporting se desloca ao Rio Ave e no domingo o FC Porto vai ao Minho, ao recinto do Gil Vicente.

Finalmente, na 19.ª ronda, o Benfica vai ser testado fora frente ao Casa Pia, em 25 de janeiro, um sábado, antes do Sporting ser anfitrião do Nacional, enquanto o FC Porto só compete no domingo, recebendo o Santa Clara, antes de outro jogo histórico, o Sporting de Braga-Boavista.

Programa da 13.ª jornada:

- Quinta-feira, 05 dez:

Moreirense -- Sporting, 18:45

- Sexta-feira, 06 dez:

Sporting de Braga - Estoril Praia, 20:45

- Sábado, 07 dez:

Gil Vicente -- Nacional, 15:30

Santa Clara - Rio Ave, 17:00 locais (18:00 em Lisboa)

Benfica - Vitória de Guimarães, 18:00

Famalicão - FC Porto, 20:30

- Domingo, 08 dez:

Boavista -- Farense, 15:30

Casa Pia -- AVS, 18:00

- Segunda-feira, 09 dez:

Estrela da Amadora -- Arouca, 20:15

Programa da 14.ª jornada:

- Sábado, 14 dez

Farense - Gil Vicente, 15:30

Nacional -- Moreirense, 18:00

Estoril Praia - Casa Pia, 20:30 a)

- Domingo, 15 dez:

Arouca - Santa Clara, 15:30

AVS -- Benfica, 15:30 a)

Sporting -- Boavista, 18:00 a)

- Segunda-feira, 16 dez:

Sporting de Braga -- Famalicão, 18:45

FC Porto - Estrela da Amadora, 20:15

Rio Ave - Vitória de Guimarães, 20:45

Programa da 15.ª jornada:

- Sexta-feira, 20 dez:

Casa Pia -- Arouca, 20:15 a)

- Sábado, 21 dez:

Famalicão -- Farense, 15:30 a)

Boavista -- AVS, 18:00 a)

Moreirense - FC Porto, 20:30

- Domingo, 22 dez:

Santa Clara - Sporting de Braga, 17:00 locais (18:00 em Lisboa)

Gil Vicente -- Sporting, 20:30 a)

Estrela da Amadora - Rio Ave, 20:45 a)

- Segunda-feira, 23 dez:

Benfica - Estoril Praia, 18:45

Vitória de Guimarães -- Nacional, 18:45

Programa da 16.ª jornada:

- Sexta-feira, 27 dez:

Arouca - Gil Vicente, 20:15 a)

- Sábado, 28 dez:

AVS - Estrela da Amadora, 15:30

Estoril Praia -- Moreirense, 18:00

FC Porto -- Boavista, 20:30

- Domingo, 29 dez:

Farense - Vitória de Guimarães, 15:30

Rio Ave -- Nacional, 15:30

Sporting de Braga - Casa Pia, 18:00

Sporting -- Benfica, 20:30

- Segunda-feira, 30 dez:

Famalicão - Santa Clara, 20:15 a)

Programa da 17.ª jornada:

- Sexta-feira, 03 jan 2025:

Nacional - FC Porto, 18:00

Vitória de Guimarães -- Sporting, 20:15

- Sábado, 04 jan:

Moreirense -- AVS, 15:30

Benfica - Sporting de Braga, 18:00

Boavista -- Arouca, 20:30

- Domingo, 05 jan:

Santa Clara -- Farense, 14:30 locais (15:30 em Lisboa)

Casa Pia -- Famalicão, 18:00

Estrela da Amadora - Estoril Praia, 20:30

- Segunda-feira, 06 jan:

Gil Vicente - Rio Ave, 20:15

Programa da 18.ª jornada:

- Sexta-feira, 17 jan:

Benfica -- Famalicão, 20:15

- Sábado, 18 jan 2025:

Santa Clara - Estoril Praia, 14:30 locais (15:30 em Lisboa)

Rio Ave -- Sporting, 18:00

Vitória de Guimarães -- Arouca, 20:30

- Domingo, 19 jan:

Moreirense -- Farense, 15:30

Nacional -- AVS, 15:30

Estrela da Amadora - Sporting de Braga, 18:00

Gil Vicente - FC Porto, 20:30

- Segunda-feira, 20 jan:

Boavista - Casa Pia, 20:15

Programa da 19.ª jornada:

- Sexta-feira, 24 jan:

Arouca -- Moreirense, 20:15

- Sábado, 25 jan:

Famalicão - Estrela da Amadora, 15:30

Farense - Rio Ave, 15:30

Casa Pia -- Benfica, 18:30

Sporting -- Nacional, 20:30

- Domingo, 26 jan:

Estoril Praia - Vitória de Guimarães, 15:30

FC Porto - Santa Clara, 18:00

Sporting de Braga -- Boavista, 20:30

- Segunda-feira, 27 jan:

AVS - Gil Vicente, 20:15

a) - Jogo sujeito a alteração.