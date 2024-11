Itália vence Bélgica, França empata com Israel em jogo de alto risco

A Itália qualificou-se hoje para os 'quartos' da Liga das Nações de futebol, ao venceu na Bélgica, por 1-0, enquanto a França não foi além de um nulo no jogo de alto risco frente a Israel, em Paris.

A 'squadra azzurra' foi a Bruxelas bater a forte seleção belga graças a um golo do médio Sandro Tonali, que alinha nos ingleses do Newcastle, logo no início da partida, aos 11 minutos, após assistência do central Giovanni Di Lorenzo.

Já a seleção gaulesa, sem a sua principal figura, Kylian Mbappé, não conseguiu introduzir a bola na baliza do guarda-redes Daniel Peretz, do Bayern Munique, que foi a grande figura da partida, decisivo para o nulo verificado no final dos 90 minutos.

O jogo disputado no Stade de France foi disputado sob um dispositivo policial extraordinário e apenas com cerca de 20 mil espetadores nas bancadas, pouco mais de uma semana depois do episódio de violência em Amesterdão, na sequência de um jogo do Maccabi Telavive.

O único momento de tensão ocorreu numa das bancadas superiores, durante a primeira parte, com os 'stewards' a evitarem uma maior altercação entre adeptos israelitas e franceses, enquanto aproximadamente quatro mil agentes asseguravam o policiamento do encontro, dentro e fora do estádio.

No próximo encontro, a Itália defende a liderança e três pontos de vantagem sobre a França, igualmente já apurada para os 'quartos', mas que necessita de corrigir a derrota por 3-1 em casa para aspirar ao primeiro lugar do Grupo A2.

À entrada para a derradeira jornada, a Itália lidera com 13 pontos, seguida da França, com 10, da Bélgica, com quatro, e de Israel, com um.

Na Liga B, grupo 2, a Inglaterra foi à Grécia vencer categoricamente por 3-0, com golos de Ollie Watkins, aos sete minutos, um autogolo do antigo guarda-redes do Benfica Vlachodimos, aos 78, e de Curtis Jones, aos 83, com um toque de calcanhar espetacular, após assistência de Morgan Gibbs-White.

O resultado desnivelado não reflete o equilíbrio na partida, mas a seleção inglesa foi hoje particularmente eficaz no finalização diante da formação helénica, que contou com o benfiquista Pavlidis até aos 56 minutos.

Na outra partida do grupo, a República da Irlanda recebeu e venceu a Finlândia por 1-0, com o avançado do Brighton Evan Ferguson a fazer a diferença ao marcar à beira do intervalo, aos 45 minutos.

A Inglaterra lidera o grupo com 12 pontos, seguido da Grécia, com os mesmos pontos, da República da Irlanda e da Finlândia, ambos com seis, em terceiro e quarto lugares.

Bastará uma vitória à Inglaterra na derradeira jornada, em que recebe a República da Irlanda, ou obter o mesmo resultado da Grécia, que se desloca à Finlândia, para assegurar o primeiro lugar do grupo e a consequente promoção à Liga A.

Embora partilhem a liderança, os ingleses levam vantagem no confronto direto, uma vez que perderam em casa por 2-1, com um 'bis' de Pavlidis, e foram hoje à Grécia vencer por 3-0.

No grupo 3 da Liga B, a Áustria foi ao Cazaquistão vencer por 2-0, com golos de Christoph Baumgartner e Michael Gregoritsch , aos 15 e 25 minutos, mas a expulsão prematura do defesa cazaquí Aleksandr Marochkin, aos 23, facilitou muito a tarefa à seleção austríaca.

No outra partida do agrupamento, a Noruega foi à Eslovénia golear por 4-1, resultado surpreendente, com um 'bis' de António Nusa, aos 04 e 59 minutos, outro de Erling Haaland, aos 45, e de Jens Hauge, aos 82, enquanto o golo de honra dos eslovenos coube a Benjamin Sesko, aos 21, de penálti.

A seleção austríaca lidera com 10 pontos, os mesmos da Noruega, seguidos da Eslovénia, com sete, e do Cazaquistão, com um.

A Áustria, que recebe a Eslovénia na última jornada, tem vantagem no confronto direto com a Noruega, que recebe o Cazaquistão, uma vez que perdeu por 2-1 fora e venceu por 5-1 em casa, mas uma eventual vitória dos eslovenos em terras austríacas poderá baralhar as contas do primeiro lugar, que garante a promoção à Liga A.

Finalmente, no grupo 4 da Liga C, as Ilhas Faroé foram à Arménia vencer por 1-0, o mesmo resultado com que a Macedónia do Norte bateu em casa a Letónia.

O grupo é liderado pela Macedónia do Norte, que assegurou a promoção à Liga B, com 13 pontos, seguida das Ilhas Faroé, com seis, da Arménia e da Letónia, ambos com quatro, em terceiro e quarto lugares.