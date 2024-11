Em vésperas de serem conhecidos os vencedores dos World Travel Awards, que este ano realizam a sua gala mundial na Madeira, no Hotel Savoy Palace, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, garantiu não ter dúvidas que a Região irá reforçar a sua posição de destaque no turismo mundial.

"Vamos ganhar, como sempre", afirmou ao DIÁRIO, na chegada ao Jantar de Gala do Clube de Golfe do Santo da Serra, que tem lugar, esta noite, no Hotel Pestana Casino Park.

Na edição deste ano, o Destino Madeira está na luta pela conquista de 5 galardões, estando nomeada para nas categorias de 'Melhor Destino de Aventura', 'Melhor Destino de Festivais e Eventos', 'Melhor Destino de Praia', 'Melhor Destino Insular' e 'Melhor Entidade de Turismo' (Associação de Promoção da Madeira).

Os World Travel Awards, criados há 31 anos (1993), são atribuídos anualmente para reconhecer, premiar e celebrar a excelência de todos os sectores chave das indústrias de viagens, turismo e hospitalidade. Desde 2013, o Destino Madeira já recebeu um total de 21 prémios nas galas europeias e mundiais dos chamados 'Óscares do Turismo'. Em Março último, na gala europeia dos WTA, a Região foi triplamente premiada: voltou a ser o 'Melhor Destino Insular da Europa', o Porto Santo venceu na categoria de 'Melhor Destino de Praia da Europa' e a Associação de Promoção da Madeira como 'Melhor Entidade de Turismo da Europa'.", recorda a Secretaria Regional.