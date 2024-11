Madeira na corrida aos prémios do World Travel Awards

É hoje que o destino Madeira pode vir a ser notícia em todos portais da indústria de turismo, porque está novamente nomeado para a edição mundial dos World Travel Awards (WTA), que decorre esta noite no hotel Savoy Palace. Está nomeado em cinco categorias distintas, que vão desde hotéis e resorts, a companhias aéreas e operadores turísticos ou outros segmentos de mercado. Presentes nesta cerimónia vão estar o presidente do Governo Regional e ainda Eduardo Jesus, secretário regional do Turismo e Cultura.

Uma coisa parece ser certa: depois de na passada sexta-feira à noite, a Madeira ter sido considerada Melhor Destino Emergente de Golfe e o Clube de Golfe Santo da Serra ter sido alvo de um prémio referente à sustentabilidade, a noite será novamente marcada por inúmeras distinções.

Por falar em sustentabilidade a Madeira poderá sair vencedora nesta categoria uma vez que concorre com o Porto do Funchal para o Melhor Terminal de Cruzeiros do Mundo em termos de Sustentabilidade.

De resto, para além de Melhor Destino Insular, há ainda Melhor Destino de Turismo de Aventura, Melhor Destino de Praia (para a ilha do Porto Santo), Melhor Destino de Festivais e Eventos e Melhor Entidade Promotora do Turismo (para a APMadeira) galardão que disputa com outros 13 nomeados como o Turismo de França, o Turismo da Áustria, o Turismo da Croácia, o Turismo da Irlanda, o Turismo da Alemanha, o Turismo da Grécia, o Instituto de Turismo de Espanha, o Turismo de Itália, o Ministério da Cultura e Turismo da Turquia, o Turismo da Eslovénia, o Turismo de Portugal e o Visit England.

O grande destaque vai para o facto de a Madeira poder sair grande vencedora da noite ao tornar-se pelo décimo ano consecutivo Melhor Destino Insular do Mundo e entrar no lote restrito nos prestigiados WTA conhecidos como os ‘Óscares do Turismo’.

Para já decorre um cocktail que serve para apresentação do evento.