David Machado e Missão Democracia na Feira do Livro de Santa Cruz

O 3.º dia da Feira do Livro de Santa Cruz "volta a ter um programa de qualidade e bastante eclético", garante a autarquia, que organiza o evento que decorre até ao próximo domingo, na Promenade dos Reis Magos, no Caniço.

Assim, destaca para hoje "a presença do escritor David Machado (na foto), que apresentará o seu novo livro, 'Dias do Ruído', pelas 19h00 na tenda principal".

David Machado, nascido em Lisboa, em 1978, "é o autor dos romances 'Deixem Falar as Pedras', 'Índice Médio de Felicidade' (Prémio da União Europeia para a Literatura, Prémio Salerno Libro d'Europa), 'Debaixo da Pele' e 'A Educação dos Gafanhotos'", tendo publicado, além disso, "vários contos para crianças, entre eles 'A Noite dos Animais Inventados' (Prémio Branquinho da Fonseca), 'O Tubarão na Banheira' (Prémio Autores SPA/RTP), 'Eu Acredito, Uma Noite Caiu Uma Estrela', 'O Alfabeto Nojento', 'Viagem Ao Centro do Escuro', 'O Meu Cavalo Indomável' (Prémio Autores SPA/RTP) e 'Esta História'; assim como os romances juvenis 'Não Te Afastes' e 'Os Reis do Mar' (ambos selecionados para catálogo White Ravens). Os seus livros estão publicados em mais de vinte países", recorda.

O escritor (juntamente com os ilustradores Rachel Caiano e Mantraste) também estará na apresentação do projecto editorial da Assembleia da República denominado 'Missão: Democracia', refere a CMSC. "Com a coleção Missão: Democracia, as Edições Assembleia da República disponibiliza aos cidadãos mais novos publicações atuais e graficamente atrativas, orientadas para a exploração dos valores maiores que representa e defende. A ideia central que estrutura a coleção é a do livro-álbum informativo trabalhado conjuntamente por escritores e ilustradores portugueses", explica.

Por um lado, "exploram-se conceitos abstratos como 'democracia' ou 'liberdade' e, por outro, particularizam-se instrumentos democráticos como 'lei' e 'eleições'. Os temas propostos são uma espécie de percurso através de conceitos e valores essenciais que refletem a imagem da própria instituição enquanto Casa da Democracia. Do encontro de diversas linguagens artísticas nascerá, em doze volumes, um catálogo de referência da nossa contemporaneidade e uma forma de reconhecimento do papel da arte na educação dos cidadãos mais jovens", conta a organização da feira. "A coleção Missão Democracia integra já doze volumes", conclui.