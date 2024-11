Martínez 'risca' Tiago Djaló do jogo com a Polónia

O defesa Tiago Djaló vai falhar a receção de hoje de Portugal à Polónia, na Liga das Nações de futebol, depois de ter sido excluído da lista final para o encontro da quinta e penúltima jornada do grupo A1.

Com apenas 23 jogadores a poderem fazer parte da ficha de jogo, o selecionador Roberto Martínez, que tem 24 à sua disposição, estava obrigado a cortar um jogador e a decisão do técnico espanhol acabou por cair no central do FC Porto.

Djaló, de 24 anos, fica assim novamente com a estreia adiada na seleção nacional, depois de ter sido chamado pela primeira vez por Martínez. O central já tinha sido convocado durante a 'era' Fernando Santos, mas acabou por nunca jogar.

Isto significa que o central Tomás Araújo, do Benfica, e o lateral Nuno Tavares, da Lazio, vão estar no Estádio do Dragão, no Porto, e poderão somar a primeira internacionalização, numa partida que pode confirmar o apuramento de Portugal para os quartos de final da Liga das Nações.

O Portugal-Polónia está agendado para as 19:45 e terá arbitragem do lituano Donatas Rumsas.

Três dias depois, na segunda-feira, Portugal visita a Croácia, em Split, e fecha a fase de grupos.

Portugal lidera o Grupo A1, com 10 pontos, mais três do que a Croácia, que tem sete, com as duas equipas seguidas de Polónia, com quatro, e Escócia, com um.

Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro agrupamentos da Liga A da quarta edição da prova seguem para os quartos de final.

Portugal conquistou em 2019 a primeira edição da Liga das Nações, ao bater na final os Países Baixos por 1-0, no Estádio do Dragão, no Porto, graças a um golo de Gonçalo Guedes, e ficou-se pela fase de grupos da Liga A em 2020/21 e 2022/23.