Mundiais de Veteranos de Xadrez decorrem no Porto Santo com muitas emoções

O clima ameno de Porto Santo tem proporcionado uma atmosfera vibrante nos tabuleiros dos Mundiais de Veteranos de Xadrez, informou hoje a Federação Portuguesa de Xadrez, explicando que entram na segunda metade com disputas acirradas em busca dos títulos mundiais. A decorrer no Vila Baleira Hotel, o torneio reúne atletas de mais de 50 e 65 anos.

Categoria +50: Shabalov e Kransekow na frente

Na competição dos +50 anos, Alexander Shabalov (EUA) e Michal Kransekow (Polónia) lideram, ambos com 5 pontos em 6 jornadas. Apesar de uma disputa intensa, os dois empataram o confronto directo na quinta rodada, numa partida onde Shabalov esteve perto da vitória, mas foi surpreendido por uma defesa de Kransekow. Federação Portuguesa de Xadrez

Sete jogadores seguem a apenas meio ponto da liderança, mantendo vivas as esperanças de alcançar o pódio. Entre os portugueses, o mestre internacional Sérgio Rocha e o mestre FIDE Fernando Ribeiro somam 3 pontos e ocupam a 33.ª posição, dividida com mais 12 xadrezistas.

Categoria +65: cinco empatados

Na competição para jogadores com mais de 65 anos, cinco dividem a liderança, com 5 pontos: Jaime Sunye Neto (Brasil), Rainer Knaak (Alemanha), Zurab Sturua (Geórgia), Lubomir Ftacnik (Eslováquia) e Alonso Zapata (Colômbia). Federação Portuguesa de Xadrez

O internacional português Fernando Silva tem sido destaque, ocupando o 14.º lugar com 4 pontos, desempenho igual ao do décimo classificado. Já António Pereira dos Santos, mestre FIDE, acumula 3,5 pontos, também com resultados positivos.

Torneio feminino: liderança partilhada

O torneio feminino, que reúne jogadoras das categorias +50 e +65 anos, tem três líderes empatadas com 4,5 pontos: a georgiana Sopio Tereladze, a israelense Masha Klimova e a francesa Silvia Alexieva.

A seis jogadoras a meio ponto da liderança inclui-se a referência do xadrez feminino, Nona Gaprindashvili, de 83 anos, que mantém viva a possibilidade de conquistar o título mundial na categoria +65 anos. A portuguesa Madalena Silva soma 2 pontos e está na 27.ª posição. Federação Portuguesa de Xadrez

Atividades paralelas e turismo

Este sábado é de descanso para os participantes, com muitos aproveitando para explorar as belezas naturais do Porto Santo.

Uma das actividades paralelas já realizadas foi a masterclass de Michael Gurevich, realizada no Dia Mundial do Xadrez, a 19 de Novembro.

Os Mundiais de Veteranos continuam até 28 de Novembro, com cinco rodadas restantes.