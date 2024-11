Porto de Lisboa acolhe conferência mundial para discutir a sustentabilidade nas relações entre portos e cidades

O Porto de Lisboa vai ser o anfitrião da 19.ª Conferência Mundial da AIVP - Association Internationale Villes et Ports, entre os dias 27 e 30 de Novembro sob o tema 'Open Piers: Steering flows between people, planet and port cities'.

Com uma forte participação internacional e a liderança de figuras influentes, a conferência da AIVP visa promover uma reflexão profunda sobre o futuro das cidades portuárias e o seu papel essencial na sustentabilidade global.

Esta conferência, que ocorre pela segunda vez em Lisboa, depois da uma estreia em 2004, vai reunir especialistas, decisores e profissionais globais, para abordar os temas-chave sobre a interface entre os portos e as cidades e o papel que desempenham.

Ao logo dos quatro dias de trabalhos da 19.ª Conferência da AIVP serão discutidas as tensões geopolíticas que afetam os fluxos de carga e os impactos da transição energética nas operações portuárias, bem como as oportunidades da economia azul. Serão ainda debatidas soluções para a conservação ambiental, governança inovadora e a integração sociocultural dos portos nas suas cidades. Igualmente em destaque estará a análise das mudanças e relação cidade-porto em resposta às alterações climáticas, bem como a integração sustentável de atividades como o turismo de cruzeiros.

A Gare Marítima de Alcântara do Porto de Lisboa, o Terminal de Cruzeiros de Lisboa e a Fundação Champalimaud, vão receber as sessões solenes e plenárias, e as sessões paralelas, "inspirando os participantes a desenvolver soluções inovadoras para melhorar a qualidade de vida nas cidades portuárias proporcionando uma imersão nas infraestruturas portuárias da capital portuguesa".