MSC Opera inicia novo cruzeiro no porto do Funchal

Chegou esta manhã ao porto do Funchal, mas tem partida prevista já para as 17 horas. O 'MSC Opera' conclui hoje um cruzeiro de 9 noites e inicia um novo itinerário ainda esta sexta-feira.

O navio está a fazer um turnaround parcial que envolve 254 desembarques e 283 embarques. Está colocado na rota da CAI, Cruise Atlantic Islands, e a efectuar cruzeiros pelas ilhas Canárias e Madeira. Traz 2.040 passageiros e 744 tripulantes, a bordo, para uma escala de 10 horas.

O cruzeiro que hoje tem início tem previstas escalas em Lanzarote, Tenerife, Grã-Canária, Fuerteventura e Funchal, onde termina a viagem a 21 de Novembro.

O 'Bolette' permanece no Funchal, onde passou esta noite. A saída está prevista para as 18h30, rumo a La Palma, no âmbito do cruzeiro de 14 noites que começou a 10 de Novembro em Liverpool, com escalas em vários portos de Canárias, Funchal e Tanger, em Marrocos.