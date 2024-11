Três navios atracados no Funchal estão a movimentar mais de 6.600 pessoas

Os três navios que, hoje, se encontram atracados no porto do Funchal estão a movimentar mais de 6.600 pessoas, entre tripulantes e passageiros. Os três incluem as ilhas atlânticas nos seus itinerários.

O 'Mein Schiff5' chegou de Lanzarote com 2.527 passageiros e 912 tripulantes para uma escala de 16 horas, neste que é um cruzeiro de 7 noites com escalas na Madeira e em quatro ilhas das Canárias.

Já o 'Spirit of Adventure' veio de La Palma, com 920 passageiros e 499 tripulantes. A partida está prevista para as 17 horas, rumo a Portsmouth, porto de origem e término deste cruzeiro de 14 noites, iniciado a 7 de novembro, com escalas na Corunha, Lanzarote, Fuerteventura, Grã-Canária, Tenerife, La Palma, Funchal e Portsmouth.

Por fim, o 'Marina' está em viagem de reposicionamento com destino a St. John. Chegou de Lisboa com 999 passageiros e 760 tripulantes e deixa a Madeira também por volta das 17 horas. Este é um cruzeiro de 42 noites, mas que oferece a possibilidade de itinerários mais curtos. Começou a 16 de Outubro e já fez escala em vários portos do Mar Adriático, Mediterrâneo e também nas ilhas Canárias, agora, no Funchal, seguindo-se St. John, Porto Rico e Miami. O navio vai ficar posicionado no hemisfério sul até Abril do próximo ano e na viagem de reposicionamento para a Europa, faz escala no Porto do Funchal.