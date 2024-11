Navios da Marella Cruises encontram-se no Funchal

Dois navios da companhia de cruzeiros Marella Cruises, companhia da operadora alemã TUI, estão no Porto do Funchal esta manhã, numa dupla escala pouco usual de dois 'navios irmãos', o 'Marella Explorer 2' e o 'Marella Voyager'.

O primeiro veio de Arrecife, nas Canárias, num cruzeiro de 7 dias, rumando de seguida a Santa Cruz de La Palma, também no arquipélago vizinho. O segundo veio de Gibraltar no Mediterrâneo e rumará ao outro lado do Atlântico à ilha de Santa Luzia, nas Caraíbas, onde deverá chegar dentro de uma semana.

Foto Sérgio Ferreira

O 'Marella Explorer' atracou pelas 7 horas, sendo um navio que já vai em quatro denominações no casco desde que foi lançado ao mar em 1995, tendo ainda capacidade para 1.814 passageiros e 843 tripulantes.

Já o 'Marella Voyager' atracou uma hora depois, é um navio de 1997, com capacidade para no máximo 2.669 passageiros e 909 tripulantes. Curiosamente já é a sua 5.ª denominação.

Ambos saem ainda hoje à tarde, rumo aos portos de destino.