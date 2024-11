Posto da PSP na Camacha poderá ser reactivado em breve?

A população da freguesia da Camacha continua a pedir a reactivação do posto de polícia encerrado há vários anos.

Recentemente, com a reactivação do destacamento da Camacha dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, este assunto voltou a estar em cima da mesa e houve quem questionasse o porquê deste posto continuar encerrado.

“Bombeiros…e polícia?”, pode ler-se num dos comentários nas redes sociais.

Até porque esta freguesia foi recentemente alvo de vários assaltos e vandalismo, o que motivou críticas por parte dos moradores que se queixam de insegurança.

A verdade é que a freguesia já conta com segurança reforçada através dos serviços de guarda-nocturno, que tem feito rondas de vigilância durante a noite, nomeadamente nas áreas dos seus subscritores, com a missão de protecção de pessoas e bens. Mas a população também reivindica um posto da PSP. Será isto uma realidade para breve?

Neste momento, não há previsão da reabertura deste posto de polícia, nem indicação de que isso possa vir a acontecer. O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública esclareceu ao DIÁRIO que “a abertura de novas esquadras extravasa as competências do Comando Regional”.

“A organização da Polícia de Segurança Pública na Região Autónoma da Madeira está legislada através de Portaria do Ministério da Administração Interna, cabendo àquele Ministério a sua eventual alteração. O modelo de organização da PSP na RAM prevê actualmente uma esquadra de competência genérica por município e de momento é essa a nossa realidade policial regional, não havendo previsão (que seja do conhecimento deste Comando) de abertura de qualquer esquadra ou posto de atendimento da PSP na freguesia da Camacha”, explica.

Aliás, já em Março deste ano o antigo comandante da PSP, Luís Simões, adiantou à RTP Madeira que “a segurança não é dada pela abertura de novas instalações”, sendo preferível um carro-patrulha a trabalhar na área na prevenção e reacção.

Há 17 anos a pedir uma esquadra

A esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP) da Camacha situava-se na Rua da Igreja, onde é agora a Junta de Freguesia. Fechou portas no ano de 2007, com os seus efectivos a serem transferidos para a esquadra situada na sede do concelho. Uma decisão tomada pelo antigo comandante regional Guedes da Silva, com muita polémica à mistura – que, de resto, não se esbateu com o tempo.

Pelo contrário, até se agudizou, com as queixas da população camachense, que relacionou o crescente clima de insegurança com o encerramento das antigas instalações policiais.

Nessa altura foi criado um posto de atendimento situado no Bairro da Nogueira, que foi reaberto em jeito de compensação pelo fecho da esquadra, mas cuja capacidade de intervenção era limitada e que acabou por fechar portas pouco tempo depois.