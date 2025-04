Nacional com investimento estrangeiro para ter "ambição desportiva diferente"

O presidente do Nacional, Rui Alves, disse hoje que a venda de 60% da SAD a um grupo de investimento estrangeiro vai permitir ao clube da I Liga portuguesa de futebol ter uma "ambição desportiva diferente".

"Quando se vai fazer uma parceria que tem como pano de fundo a parte económica, o objetivo é que essa parte económica se associe a uma ambição desportiva diferente. Portanto, neste caso, o objetivo principal é que o Nacional possa, nos próximos cinco anos, voltar a ter estatuto de clube europeu", projetou o dirigente, em declarações à agência Lusa.

O emblema 13.º classificado da I Liga portuguesa de futebol tem um acordo para a venda de 60% da SAD ao grupo de investimento ACA Football Partners, sediado em Singapura, por 13 milhões de euros (ME), com os sócios 'alvinegros' a poderem ainda exercer o seu direito de preferência, em Assembleia Geral (AG).

"A AG consiste em dar cumprimento ao disposto na lei das sociedades desportivas, que entrou em vigor em setembro do ano passado, e que obriga, no caso de haver uma transmissão do capital social de uma SAD, de os sócios do clube fundador manifestarem a sua intenção de exercer o direito de preferência", explicou Rui Alves, sobre a reunião magna que vai acontecer em 21 de abril, às 18:30, no Estádio da Madeira, no Funchal.

O Nacional disputa a I Liga portuguesa de futebol e, decorridas 27 jornadas, ocupa o 13.º lugar, com os mesmos 29 pontos de Arouca (12º.º) e Rio Ave (11.º).

No domingo, os insulares recebem o Estrela da Amadora, que é 15.º classificado, com 23 pontos, em partida da 28.ª ronda, com início às 15:30, no Estádio da Madeira.