UE avisa EUA de que tarifas "são prejudiciais e injustificadas"

A Comissão Europeia alertou hoje os Estados Unidos da América (EUA) de que a aplicação de tarifas "é prejudicial e injustificada", depois de várias reuniões com a administração do republicano Donald Trump.

"Tive uma franca troca de palavras de duas horas com o secretário para o Comércio [dos EUA], Howard Lutnick, e com o embaixador Jamieson Greer, e fui bastante claro: as tarifas são prejudiciais e injustificadas", escreveu nas redes sociais o comissário europeu para o Comércio e Segurança Económica, Maros Sefcovic.

O comissário europeu insistiu que as relações entre os EUA e a União Europeia "precisam de uma abordagem fresca", insistindo na cooperação, mas com um aviso: a União Europeia "vai defender os seus interesses".

A Comissão Europeia esteve hoje em negociações com Washington sobre as tarifas alfandegárias que os Estados Unidos vão aplicar sobre importações de produtos da União Europeia.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou na quarta-feira novas tarifas norte-americanas de 20% a produtos importados da UE e que acrescem às de 25% sobre os setores automóvel, aço e alumínio.

As novas tarifas de Trump são uma tentativa de fazer crescer a indústria dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que pune os países por aquilo que disse serem anos de práticas comerciais desleais.