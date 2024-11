Acordo de Boa Conduta estabelece canal de comunicação entre Secretaria da Inclusão e os CTT

A Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude e os CTT assinaram, ontem, um Acordo de Conduta que vai estabelecer um canal de comunicação privilegiado entre os consumidores madeirenses e os CTT. Na cerimónia, realizada ontem no auditório da SRITJ, marcaram presença vários membros da direção dos Correios de Portugal. Entre eles, o presidente da Comissão Executiva dos CTT, João Bento, que reiterou o compromisso do grupo com a Região para a melhoria continua dos serviços prestados no arquipélago.

Ana Sousa considerou que estas parcerias “são fundamentais para a prestação de melhores serviços aos consumidores, mas revelam-se, igualmente, instrumentos elementares para cultivar a responsabilidade dos profissionais e para a elevação do compromisso de serviço público”.

O Acordo de Conduta assinado com os CTT será dinamizado através do Serviço do Consumidor da Direção Regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais, permitindo agilizar a resolução de eventuais conflitos de consumo, mas também evitá-los mediante acções de sensibilização e de informação.

“É neste constante exercício de reporte, avaliação e melhoria, impulsionado por uma consciência coletiva de bem servir, que procuramos rever, melhorar e aprovar normativos que incorporem um conjunto de valores, princípios e normas de conduta ética a adotar por todos os colaboradores na prossecução do interesse público, em estrito cumprimento com o legalmente disposto”, explicou.