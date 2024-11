Festa da Escola da Vila com muita arte e gastronomia

A Festa da Escola da Vila, no Porto Santo, que vai da sua terceira edição, está a mobilizar cada vez mais participantes.

Este ano, a celebração promovida pela Associação Quebra Costas Centro de Arte Contemporânea - Porta 33 conta com mais de 19 feirantes locais e estrangeiros com produtos artesanais e gastronómicos locais, mas também de São Tomé e Príncipe, com a contribuição dos alunos finalistas da Escola Profissional Centro de Estudos, Línguas e Formação do Funchal (CELFF), à semelhança da última edição.

A banca do CELFF com produtos característicos do país insular africano tem sido a mais requisitada do dia.

Conforme já noticiou o DIÁRIO, o evento deste sábado, 16 de Novembro, a decorrer até às 21 horas, no edifício do antigo estabelecimento de ensino apresenta o culminar das actividades e residências artísticas realizadas na Escola da Vila no último ano.

A abertura da Festa fez-se com a 'prata da casa', ao som da Banda da Casa do Povo de Nossa Senhora da Piedade do Porto Santo, que se revelou num verdadeiro chamariz. O bom tempo que se faz sentir na 'Ilha Dourada' também tem contribuído para a festa.

Em destaque, além da Feira dos Produtos Locais, está a inauguração da exposição ‘Nesta ilha, nesta Escola’ de Francisco Janes, e a apresentação da edição #90 da Revista Umbigo, que inclui uma edição especial subordinada à Escola do Porto Santo, intitulada ‘Porta33-Porto Santo-The School Effect’.

Programa da Festa da Escola da Vila

Das 15 às 21 horas - Feira de Produtos Locais;

15 horas - Abertura da Feira com actuação da Banda da Casa do Povo de Nossa Senhora da Piedade do Porto Santo;

15h30 - Grupo de Cantares ‘Canto das Salemas’ da Casa do Povo de Nossa Senhora da Piedade do Porto Santo;

16 horas - Inauguração da Exposição ‘Nesta ilha, nesta Escola’ de Francisco Janes;

16h20 - Apresentação da Revista Umbigo que inclui, uma edição especial subordinada à Escola do Porto Santo, intitulada ‘Porta33-Porto Santo-The School Effect’;

16h50 - Performance Bomu Kêlê (Calema) - Grupo de Estudantes da Escola Profissional do Centro de Estudos, Línguas e Formação do Funchal;

17 horas - Grupo de Folclore do Porto Santo;

17h20 - Regadinho (Popular, Minho) - Coro da Universidade Sénior do Porto Santo com direcção de Nazaré Cunha;

18 horas - Porto Santo (Teodoro Silva/Max & Libertino Lopes) - Coro Infanto-juvenil da Junta de Freguesia do Porto Santo com direcção de Nazaré Cunha & Margarida Galvão; Cristina Clara (voz); Mariana Camacho (voz); Pedro Loch (guitarra clássica); Rui Aires (percussão); Denys Stetsenko (violino);