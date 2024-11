Marcelo convicto de que não haverá grandes supresas na fase da especialidade

O Presidente da República mostrou-se hoje convicto de que "não haverá razões de grande surpresa" na fase de discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2025 e o documento será aprovado em votação final a 29 de novembro.

"Se cruzarem as várias propostas de alteração, nomeadamente com as propostas do partido líder da oposição, eu diria que, mesmo na especialidade, provavelmente não haverá razões de grande surpresa", sustentou Marcelo Rebelo de Sousa à margem da entrega do Prémio PME Inovação COTEC-BPI 2024, no Porto.

Afirmando não querer intervir no processo orçamental, que considerou ser "muito longo" e entrar agora no processo de decisão final, o chefe de Estado disse manter a convicção de que a proposta do Governo será aprovada pelo parlamento, em votação final global, no dia 29.

"Tenho uma convicção: é que no essencial, que era a passagem do Orçamento do Estado, está adquirido, está adquirido pela votação na generalidade e estou convicto de que está adquirido pela votação final global", assinalou.

Depois de o PS ter anunciado que irá viabilizar a aprovação do orçamento através da abstenção na votação final de dia 29, tal como fez com a votação na generalidade, as dúvidas recaem agora sobre as propostas de alteração na especialidade, designadamente se irão alterar as contas do Governo.

. As votações na especialidade arrancam na próxima sexta-feira, culminando na votação final global do documento a 29 de novembro.

Os partidos com assento parlamentar entregaram, até agora, 2.161 propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2025 (OE2025), voltando a bater o recorde de 2.123 propostas entregues até ao final do dia de sexta-feira.

No ano passado, tinha-se estabelecido um recorde, com os partidos a entregarem 1.864 propostas de alteração. Este ano, os deputados voltaram, então, a atingir um novo máximo.