Apresentação do livro ‘O Canto do Melro’ contou com 'casa cheia'

‘O Canto do Melro’ foi apresentado, hoje, no Centro Cívico Cultural e Social da Ribeira Seca, em Machico, tendo como protagonista o padre Martins Júnior. Trata-se de um romance biográfico ficcionado, que constitui um relato da sua vida e obra ao longo de períodos relevantes da história da Madeira, de Portugal e do Mundo.

A autora da obra é Raquel Varela, historiadora e docente universitária especialista em revoluções na época moderna e contemporânea, com destaque para o 25 de Abril, que, tal como o DIÁRIO noticiou, procurou dar espaço a uma figura incontornável no estudo da democracia em Portugal, da liberdade e do papel concedido ao povo nas decisões que impactam no seu quotidiano. Raquel Varela gostaria que o livro suscitasse interesse em compreender “esta figura extraordinária”.

A iniciativa contou com cerca de 300 pessoas, entre as quais algumas personalidades regionais, e aconteceu num dia especial para o protagonista, isto porque assinalou 86 anos de vida. Houve música, poesia e o soprar as velas, com bolo incluído.

A apresentação da obra esteve a cargo do jornalista do DIÁRIO Élvio Passos e do padre José Luís Rodrigues.