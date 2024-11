Portugal ultrapassa pela segunda vez a fase de grupos

A seleção portuguesa garantiu hoje pela segunda vez o apuramento na fase de grupos da Liga das Nações de futebol, ao vencer no Porto a Polónia, por 5-1, na quinta e penúltima jornada do Grupo A1.

No Estádio do Dragão, Portugal precisava apenas de um ponto para confirmar o apuramento, mas acabou mesmo por bater os polacos, entretanto eliminados, com golos de Rafael Leão, aos 59 minutos, Cristiano Ronaldo, aos 72, de grande penalidade, e 87, Bruno Fernandes, aos 80, e Pedro Neto, aos 83.

Com este triunfo, a equipa de Roberto Martínez já sabe que vai seguir para os quartos de final - fase que foi introduzida para esta edição, já que, antes, a qualificação permitia logo a presença na 'final four' - e com o estatuto de cabeça de série, face ao primeiro lugar do grupo já assegurado.

Depois do apuramento em 2018/19, na edição de estreia que viria a conquistar, Portugal nunca mais tinha conseguido passar uma fase de grupos, competindo sempre na Liga A, a divisão principal.

A atual campanha iniciou em setembro com um triunfo sobre a Croácia, por 2-1, no Estádio da Luz, e igual resultado aconteceu perante a Escócia, no mesmo palco.

Após um Euro2024 em 'branco', Cristiano Ronaldo marcou o golo da vitória sobre os croatas e também sobre os escoceses, este bem mais perto do final da partida.

Seguiu-se um triunfo em Varsóvia sobre a Polónia (3-1), com mais um tento de Ronaldo, e um 'nulo' (0-0) na Escócia, que acabou por adiar a esperada qualificação para novembro.

Em 2018/19, com Fernando Santos ao 'leme', a seleção nacional conquistou o Grupo 3, composto apenas por mais duas equipas (Itália e Polónia), numa campanha em que não contou com Cristiano Ronaldo, que foi autorizado a falhar o arranque da competição.

Sem derrotas (duas vitórias e dois empates), Portugal passou à 'final four' e a Federação Portuguesa de Futebol organizou mesmo essa fase, com jogos no Estádio do Dragão e também uma meia-final em Guimarães.

Já com Ronaldo, que assinou um 'hat-trick', a equipa das 'quinas' bateu nas 'meias' a Suíça, por 3-1, e depois venceu na final os Países Baixos, por 1-0, com um golo de Gonçalo Guedes, conquistando o segundo título mais importante da sua história, apenas suplantado pelo Euro2016.

Em 2020/21, Portugal acabou o Grupo 3 no segundo lugar atrás da França, que viria a conquistar a competição, com um cenário muito semelhante a acontecer em 2022/23, com o segundo posto no Grupo 2, com a Espanha a seguir em frente e, mais tarde, a levantar o troféu.