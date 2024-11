Aguaceiros e trovoada previstos para este sábado

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) coloca a Madeira este sábado, 16 de Novembro, sob aviso laranja até às 9 horas devido a aguaceiros, por vezes fortes, que poderão ser acompanhados de trovoada. A partir das 9 horas e até às 18 horas o alerta passará a amarelo na ilha da Madeira e Porto Santo.

O céu apresentará períodos de muita nebulosidade, o vento soprará moderado a forte (30 a 45 km/h) de oes-sudoeste, por vezes com rajadas até 60 km/h até início da manhã.

No Funchal o tempo não estará muito diferente, com o vento a soprar moderado (20 a 30 km/h) de oes-sudoeste.

A temperatura máxima poderá chegar aos 22ºC na Madeira e aos 23ºC no Porto Santo. Já a mínima rondará os 17ºC na Madeira e os 16ºC no Porto Santo.

No que diz respeito ao estado do mar, na Costa Norte as ondas serão de noroeste com 2,5 a 3,5 metros, diminuindo

gradualmente para 2 a 2,5 metros e na Costa Sul de sudoeste com 1,5 a 2 metros. A temperatura da água do mar rondará os 22/23ºC.

A Capitania do Porto do Funchal prolongou os avisos de vento forte e de agitação marítima até às 12 horas de hoje.