Festa Literária Infantil do Grémio Literário da Madeira encantou crianças em Câmara de Lobos

Na manhã desta quinta-feira, 14 de Novembro, o Museu de Imprensa da Madeira foi palco da 6.ª Festa Literária Infantil do Grémio Literário da Madeira, uma celebração cultural que reuniu mais de 250 crianças do ensino básico do concelho de Câmara de Lobos, oferecendo momentos únicos de diversão e aprendizagem em torno da literatura.

O evento contou com a presença do presidente e da vice-presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, além de outros convidados do Grémio Literário, que se juntaram aos pequenos leitores para esta Festa.

A manhã começou com "apresentações muito aplaudidas" de grupos das Escolas do Rancho e Caldeira, Quinta Grande e Jardim da Serra, que encenaram duas dramatizações e uma declamação baseadas nas obras da escritora convidada, Sofia Henriques. "Com emoção e talento", as crianças envolveram o público nas histórias e mensagens das obras, inspirando a plateia e "criando uma atmosfera calorosa e cheia de entusiasmo".

Um dos pontos altos do evento foi a estreia de uma música inédita dedicada às crianças e à Festa Literária Infantil do Grémio, apresentada pelos organizadores. Esta composição, especialmente criada para a Festa Literária Infantil do Grémio, trouxe ao ambiente "um ritmo alegre e cativante", fortalecendo o propósito do evento de incentivar a leitura e a expressão artística desde cedo.

Em seguida, a organização prestou uma homenagem especial à autora Sofia Henriques, reconhecendo "a qualidade da sua obra" e incentivando-a a prosseguir com o seu trabalho literário. Como parte da programação, a escritora desenvolveu uma actividade pedagógica baseada no seu mais recente livro, "que envolveu e cativou os jovens leitores, estimulando seu interesse pela leitura".

O evento também contou com um espectáculo de magia pelo 'MAGOEBOM', que fechou a manhã com um toque de encantamento. Com interação e criatividade, o mágico envolveu o público, arrancando risadas e aplausos, e encerrando a festa com "chave de ouro".

A 6ª Festa Literária Infantil do Grémio Literário da Madeira foi realizada com o apoio da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, do Museu de Imprensa da Madeira, da Direcção Regional de Educação e da Saltos e Trambolhões, e proporcionou uma experiência única e enriquecedora para as novas gerações, destacando o valor da cultura e da literatura no desenvolvimento das crianças.