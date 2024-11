Machico vai gastar 108 mil euros em luzes de Natal e Câmara de Lobos 101 mil

De acordo com contratos públicos, disponíveis para consulta no Portal BASE (que centraliza a informação sobre os contratos públicos celebrados em Portugal), este Natal Machico vai gastar 108.100 euros e Câmara de Lobos 101 mil em decorações e iluminações.

O contrata celebrado entre Câmara Municipal de Machico e a empresa 4000K, Lda. prevê a "contratação de serviços de iluminação decorativa e som ambiente para as festas de Natal, Noite do Mercado e Fim do Ano no concelho de Machico 2024/2025".

Quanto a Câmara de Lobos, o contrato é celebrado com a Luxstar, Iluminações, Unipessoal, Lda. e engloba o "fornecimento, montagem e desmontagem das iluminações de Natal e Fim de Ano 2024.