ASA recebe selo da igualdade salarial 2024

Assinala-se hoje, 14 de Novembro, o Dia Nacional para a Igualdade Salarial e entre os quase 15 mil 'selos da igualdade salarial' atribuídas a empresas portuguesas, haverá muitas da Madeira, mas uma é de certeza, a ASA - Associação para o Desenvolvimento da Freguesia de Santo António.

"Em Portugal, as mulheres ainda ganham, em média, menos 13,2% do que os homens. Se considerarmos, também, os prémios e subsídios regulares, a diferença sobre para os 16%", realça em nota a dar conta desta distinção.

"É com satisfação que vos comunicamos que a empresa ASA foi distinguida pela Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego - CITE, pelas suas boas práticas na promoção da Igualdade Remuneratória entre Mulheres e Homens por trabalho igual ou de igual valor, com o 'Selo da Igualdade Salarial 2024'", lê-se no certificado.

A ASA salienta que "este reconhecimento é um testemunho do compromisso contínuo com a igualdade de género e a eliminação das disparidades salariais entre mulheres e homens", uma distinção que é uma espécie de presente atrasado. "Nasceu no dia 5 de Novembro de 1999 com 5 sócios fundadores que definiram o órgão de instalação, para no dia 23 de Dezembro do mesmo ano ser convocada a assembleia-geral para a primeira tomada de posse dos corpos sociais", recorda.

Uma associação sem fins lucrativos e IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Social desde 8 de Maio de 2002) que "visa desenvolver actividades e projectos de cariz social e apoiar a recuperação de residências degradadas, bem como, a formação em contexto real de trabalho", refere.