Autarquia da Calheta congratula Rodrigo Borrageiro pela conquista do título de Campeão Nacional

A Câmara Municipal da Calheta congratula Rodrigo Borrageiro, natural do Estreito da Calheta e atleta do CDR PRAZERES na modalidade de badminton, pela conquista do título de Campeão Nacional Sénior na categoria D.

"Esta vitória, alcançada com dedicação e esforço, é motivo de grande orgulho para o concelho", refere a autarquia.

Rodrigo Borrageiro, apesar de ainda não ser sénior, demonstrou uma performance exemplar nesta competição que decorreu este fim de semana no Centro de Alto Rendimento das Caldas da Rainha. Acompanhado pelo seu treinador, Duarte Nuno Anjo, o jovem atleta destacou-se entre os melhores, garantindo a subida à exigente categoria Sénior C na época de 2025". Câmara Municipal da Calheta

A Câmara Municipal da Calheta "reconhece o importância desta conquista para o Clube e reforça o seu compromisso em continuar a apoiar atletas e associações que levam o nome da Calheta mais longe".