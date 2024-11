Pelo menos 10 mortos, incluindo um bebé, em ataques israelitas em Gaza

Pelo menos 10 pessoas morreram, incluindo um bebé, em ataques israelitas na Faixa de Gaza, disse hoje a Defesa Civil do enclave palestiniano.

O fogo noturno da artilharia israelita matou um bebé no campo de Nusseirat, no centro da Faixa de Gaza, disse à agência de notícias AFP o porta-voz da Defesa Civil do enclave, Mahmoud Bassal.

Duas outras pessoas foram mortas perto de um poço a oeste do mesmo campo, disse a fonte palestiniana.

Um ataque com um 'drone' matou também duas pessoas, incluindo uma rapariga de 15 anos, numa escola transformada num abrigo para palestinianos deslocados em Beit Lahia, no norte. Uma sexta pessoa morreu quando um grupo de palestinianos foi atacado perto de outra escola, a leste de Rafah (sul), e ainda foram registados quatro feridos.

Segundo Mahmoud Bassal, os ataques a um edifício de habitação fizeram dois mortos e feridos no bairro al-Sabra, na cidade de Gaza (norte), enquanto um membro da Defesa Civil que tentava retirar feridos dos escombros morreu no mesmo bairro.

Em Zeitoun, outro bairro da cidade, um ataque aéreo matou uma pessoa e feriu várias pessoas, acrescentou o porta-voz da Defesa Civil.

Num comunicado, o exército israelita, por sua vez, informou da morte de um dos seus soldados em combates no norte de Gaza e um oficial também ficou gravemente ferido.

A guerra de Israel contra o grupo islamita Hamas teve início após o ataque do movimento palestiniano no território israelita em 07 de outubro de 2023, que provocou mais de 1.200 mortos.

Quase 44 mil palestinianos foram mortos na campanha militar israelita de retaliação ao Hamas na Faixa de Gaza, a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo grupo islamita palestiniano.