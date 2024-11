Dois dirigentes da Jihad Islâmica mortos em ataque israelita na Síria

A Jihad Islâmica confirmou hoje a morte de dois dos seus dirigentes após ter recuperado os corpos na sequência de um ataque de forças israelitas a Damasco, Síria, na quinta-feira.

Os dois dirigentes foram identificados como Abdel Aziz Minawi e Rasmi Yusuf Abu Issa, segundo um comunicado.

"Embora estejamos orgulhosos dos nossos líderes mártires, afirmamos que a traição e a criminalidade do inimigo só vão aumentar a nossa firmeza e determinação para continuar a resistência até que os objetivos do inimigo sejam frustrados", refere o grupo palestiniano.

Israel disse na quinta-feira que atacou "bases militares" da Jihad Islâmica na Síria, acusando o grupo de apoiar o movimento libanês Hezbollah.

Os militares não divulgaram detalhes sobre o bombardeamento, mas a agência noticiosa oficial síria, SANA, indicou que pelo menos 15 pessoas morreram e 16 ficaram feridas nos ataques israelitas a um bairro de Damasco e a outra zona a norte da capital síria.

O Observatório Sírio dos Direitos Humanos afirmou que, no total, os ataques fizeram 20 mortos.

Um dia depois dos ataques, caças israelitas voltaram a bombardear a mesma zona causando 13 mortos, segundo fontes oficiais.

O ministro da Defesa do Irão, Aziz Nasirzadeh, chegou hoje à Síria para reiterar o apoio ao país, seu principal aliado, no âmbito de uma intensa campanha diplomática de Teerão.

"Todos conhecem a importante posição da Síria na política externa iraniana. Viemos a Damasco a convite do ministro da Defesa sírio. Vamos ter reuniões com responsáveis políticos e militares para discutir vários assuntos de interesse bilateral, especialmente no domínio da defesa e da segurança", afirmou Nasirzadeh, citado pelo jornal Al Watan, sem adiantar mais pormenores sobre a sua agenda na capital síria.